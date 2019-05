«Vivo de la música en la calle, solo pido un poco de empatía» El murciano José Manzano toca la guitarra en el paseo del Muro a la altura del Campo Valdés. / CAROLINA SANTOS Los permisos de Divertia se ciñen a un horario y unos lugares sin permitir megafonía «y si la gente pasa a más de un metro no se entera» El murciano José Manzano pide permiso de amplificadores «con un nivel de decibelios lógico» para atraer al público MARLA NIETO GIJÓN. Jueves, 2 mayo 2019, 03:46

El murciano José Manzano llegó a Asturias hace dos años en busca de una vida mejor dentro del mundo de la música. Cualquiera que pulule con asiduidad por el paseo del Muro, concretamente por el Campo Valdés, le habrá visto alguna vez. 'La casa del sol naciente' de The Animals, 'Hotel California' de Eagles o 'Todo tiene su fin' de Medina Azahara son algunos de los clásicos con los que suele amenizar a los paseantes. Aunque también es compositor, y el grueso de sus temas son propios.

En una jornada festiva como la de ayer, no solo por ser el Día del Trabajador sino porque además era su cumpleaños, Manzano expuso los problemas a los que se enfrenta para poder cantar. «Son muchas las veces que la Policía Municipal me ha echado porque utilizo un amplificador de tan solo 45 decibelios (dBA) para tocar, pero es que si no lo uso no se me oye. Yo me he librado, pero la multa que ponen por ello es de hasta 300 euros, aun teniendo todo en regla». El músico aseguró que son muchos los que padecen este mismo problema, pero «tienen miedo a contar lo que sucede por si hay represalias. Yo creo que no puede ser peor, pues más no van a limitarnos».

Un permiso de Divertia le faculta para tocar de 12 a 14 y 18 a 20 horas en la zona del Rastro, el parque Fábrica de Gas, el paseo del Muro, el de Begoña y la plaza Italia. Son algunas de las condiciones del tiempo y el espacio que debe respetar y con las que dice estar «completamente de acuerdo». Sin embargo, Manzano solicita «un poco de empatía» ante la imposibilidad de utilizar amplificadores: «Sin un pequeño altavoz, la gente que pasa a más de un metro de distancia no se entera de lo que estamos tocando. Nos vale más no hacerlo», argumenta.

Controlar más «a otros»

El nivel sonoro máximo que puede haber en el exterior, recuerda, es de «55 decibelios durante el día y 45 por la noche», según la ordenanza municipal. Pero ningún músico de calle, precisa, puede utilizar amplificadores ni siquiera aunque estén por debajo de los decibelios generales permitidos. La Policía Local apuntó que «a veces algunos de nosotros somos bastante permisivos y, a no ser que la música se escuche a dos calles de distancia, no les decimos nada aunque su permiso refleje que no pueden usar altavoces. Comprendemos que sin ellos a veces no se escucha bien. Pero, claro, depende de con qué municipal se topen».

Manzano reclama «un poco de solidaridad. No estamos haciendo daño a nadie ni molestamos. Esto es un trabajo como otro cualquiera. Yo pago mi alquiler, mi comida, mi ropa y mis facturas gracias a la música. Se debería controlar más a otras personas que se dedican a robar por la calle y no tanto a nosotros, que ofrecemos algo tan bonito como el arte», expone.

Otro de los problemas, apunta, también está en los locales. «Muchos no tienen licencia y nosotros si queremos hacer algún bolo nos arriesgamos a que hagan un control y nos caiga una multa. Y así, al final, lo comido por lo servido».