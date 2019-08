«Volver para entrenar ha sido cerrar el círculo donde empezó todo» Armando Álvarez Tuero, tras la entrevista. / P. UCHA Armando Álvarez Tuero - Entrenador de baloncesto El Grupo reconoce una trayectoria iniciada como jugador y que, tras un paréntesis, sigue ahora formando a infantiles JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Miércoles, 28 agosto 2019, 00:23

Armando Álvarez Tuero (Gijón, 1976), primero jugador y luego entrenador de baloncesto, recibirá el premio a su trayectoria deportiva dentro de los actos que el Grupo Covadonga ha programado para celebrar los 50 años de su fundación como Grupo 2000.

-¿Qué tal sienta este premio a la trayectoria con solo 43 años?

-La verdad es que un poco sorprendido. No me lo esperaba para nada. Y cuando ves a los deportistas a los que se lo han dado, te sientes aún más orgulloso. Cuando me dijeron que era a mi trayectoria, pues yo nunca me había parado a pensarlo, pero me di cuenta de la cantidad de años que he echado por el mundo. Y que una entidad como esta te de un premio por tu trayectoria es impresionante.

-¿Cómo empezó en el mundo del baloncesto?

-A los 16 años, en el instituto Doña Jimena, luego en La Unión, de Pumarín. Y ya al año siguiente fui a las categorías inferiores del Gijón Baloncesto. De ahí nos traspasaron al Grupo, donde jugamos en Liga EBA, aunque vinculados al Gijón Baloncesto.

-¿En qué año?

-Esto fue de 1996 al 2000, creo. Luego ya terminé los estudios de delineante y surgió la oportunidad de dedicarme profesionalmente al baloncesto y ya me fui a jugar a Castellón, Gijón Baloncesto en LEB Oro, a las órdenes de Moncho Fernández. De ahí a Murcia, Menorca, OCB de Oviedo, y volví a Menorca durante seis o siete años. Volví a Gijón y me pidieron que me enganchara para echar una mano a los jóvenes y he estado jugando en el Grupo, donde me he sentido muy a gusto, porque es como jugar en casa y fue como cerrar el círculo donde había empezado todo. Hasta el año pasado que el cuerpo me dijo que ya estaba bien de jugar.

-¿Cómo se lo dijo?

-Jugamos la final, la ganamos, y yo me encontraba bien. Y por la noche fui a beber agua en casa y se me salió todo el líquido de la rodilla. Se me inflamó y se bloqueó. El médico me dijo que era una sobrecarga de trabajo, que al final el cuerpo responde así como medida de protección. Fue un aviso y le hice caso. Yo en realidad no jugué la final, así que en cierto modo fue muy bonito porque ganaron y el veterano que había llegado para ayudarles ya se retira porque no hace falta. Les di el relevo de una manera natural.

-¿Y ahora cuál va a ser su papel?

-Ahora soy entrenador de las categorías inferiores, a los infantiles que tienen como 12 o 13 años. Y además este año voy a llevar al segundo equipo del Grupo, al que está en primera autonómica, que tienen de 18 para arriba.

-¿Y el Grupo? ¿Cómo lo ha visto su evolución?

-Me llamó mucho la atención en cuanto a instalaciones, lo aprecias cuando te vas fuera. Lo que hay aquí es espectacular. También en cuanto a técnicos, infraestructuras... el Grupo ha ido siempre dando pasos hacia delante. Hay una parte de psicología, un gabinete para que los críos puedan estudiar y hacer los deberes, los servicios médicos, el fisioterapeuta. Y todos eso está al servicio de los socios. Yo eso por ahí fuera no lo he visto.