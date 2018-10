Los votantes de Vaquero, claves para la elección del candidato socialista Ana González y José Ramón Tuero / J. PAÑEDA Ana González y José Ramón Tuero llegan a la segunda vuelta de las primarias, con tan solo cien votos de diferencia I. VILLAR GIJÓN. Domingo, 28 octubre 2018, 02:04

1.269 militantes socialistas están llamados hoy nuevamente a las urnas para elegir al candidato del PSOE para las elecciones municipales, una cita en la que se antoja clave la postura de las 129 personas que hace una semana votaron por Constantino Vaquero, ya apartado de la carrera. En esta segunda vuelta únicamente se podrá optar entre dos candidatos, Ana González y José Ramón Tuero, a los que el pasado domingo solo separaron cien votos -355 la primera, y 255 el segundo-. Otro factor determinante será la participación, pues aunque en la primera votación superó el 61%, los 516 abstencionistas también podrían contribuir la balanza hacia uno u otro lado. Los afiliados tendrán la última palabra en un proceso que dará comienzo a las nueve de la mañana y se cerrará a las ocho de la tarde.

Ayer ambos candidatos se mostraban optimistas de cara a esta jornada, en la que animan a la participación. «Las primarias son un elemento muy positivo en la democratización de los partidos. Independientemente de quién gane, que personas con una base ideológica común decidan dar un paso para abrir un debate sobre sus proyectos para Gijón nos enriquece como partido y como ciudad», destacó Ana González, quien lanzó un mensaje de agradecimiento «a los militantes que están confiando en mí, que me transmiten lo grande que es el PSOE y vuelven a llenar de valor las palabras 'compañero' y 'compañera'».

La candidata no prevé «ni una caída espectacular ni un gran aumento de la participación». Y en cuanto a lo que ocurrirá con los 129 votantes que en la primera vuelta optaron por Tino Vaquero, señaló que «habrá de todo, son personas adultas, independientes y con criterio a los que no se puede dar ninguna consigna. Parte de esas personas nos han dicho que nos votarán, pero el voto es secreto y no tenemos listados para saber quién voto a quién, ni los queremos». Preguntada por el apoyo a Tuero que esta semana hizo explícito Monchu García, principal cara visible del sector crítico, consideró «legítimo» que haga campaña por cualquiera, sobre todo por alguien que en su momento «propuso» como candidato. «Lo lógico es que lo diga, lo raro fue proponer a alguien, para luego decir que no apoya a nadie». Añadió que «salga quien salga, el resultado será incuestionable porque es decisión de los militantes».

José Ramón Tuero, por su parte, señaló que ha dedicado esta última parte de la campaña a visitar los barrios y hablar «de tú a tú» con quienes hace una semana se abstuvieron o apoyaron a Vaquero. Sobre este último grupo, se mostró convencido de que «la gran mayoría está de mi lado. Se manifestó «encantado» por el apoyo público de Monchu García, «cuyo voto vale igual que el de cualquier afiliado», y consideró «un error» que la candidatura de González «no apele más que a etiquetas, que es algo que ya se votó hace un año. Yo el lunes si gano lo primero que haré es llamar al secretario general, y trabajar junto a él y junto al grupo municipal».

Tuero denunció nuevamente «presiones de altos cargos de la dirección política local» para que retirara su candidatura, que Ana González aseguró desconocer. «Nosotros hemos cuidado nuestros mensajes, y yo misma elaboré un protocolo para las llamadas telefónicas, para que el único mensaje fuera hablar de nosotros mismos», defendió la candidata.