Vox pide al Gobierno gijonés que busque una «alternativa adecuada» al traslado del albergue de transeúntes «La concentración de centros sociales en El Natahoyo ya es notable», afirma la concejala Sara Álvarez Rouco

Protesta de los vecinos de El Natahoyo, el pasado lunes, durante la inauguración de la remozada capilla de San Esteban del Mar.

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, llevará al próximo Pleno una proposición en la que solicita al Gobierno municipal que busque una alternativa adecuada al traslado del Albergue Covadonga al antiguo Hogar de San José, en el barrio de El Natahoyo.

En este sentido, pide que cancele el convenio suscrito entre la Fundación Municipal de Servicios Sociales y la Compañía de Jesús en Asturias, que regenta el Hogar de San José, al considerar que «la concentración de centros sociales en El Natahoyo ya es notable».

A este respecto, recordó que este traslado afecta a un entorno «especialmente sensible», donde ya se encuentran el propio Hogar de San José, que acoge a menores vulnerables, el centro de rehabilitación Proyecto Hombre y varios centros educativos, entre ellos la Escuela Revillagigedo, el Colegio Atalía y el IES Emilio Alarcos.

«Es incomprensible que el Ayuntamiento decida agrupar en un mismo punto tantos recursos de atención social con realidades tan diferentes», ha opinado Rouco, quien ha advertido de que eso genera «riesgos innecesarios y un evidente malestar en los vecinos».

La portavoz, que ha acompañado a los residentes de El Natahoyo en su reciente concentración de protesta, ha destacado que los ciudadanos han mostrado su rechazo de forma «pacífica y clara», colocando telas rojas en sus ventanas y reclamando al Consistorio que dé marcha atrás.

Al tiempo, ha recalcado que el Gobierno local tiene la obligación de garantizar la convivencia y la seguridad de los barrios y ha agregado que existen alternativas viables para ubicar provisionalmente el albergue «sin generar conflictos sociales ni poner en riesgo la tranquilidad de los residentes».

Las declaraciones de Vox se producen apenas dos días después de que los vecinos de El Natahoyo protagonizaran una sonora y multitudinaria protesta contra el traslado temporal del albergue de transeúntes a centros del barrio, mientras tanto se llevan a cabo las obras de reforma del actual edificio, ubicado en Laviada.

