«Vuelve la costumbre de leer en tranquilidad y compañía»

Las bibliotecas municipales retomaron ayer sus actividades presenciales, tras casi un año de parón y solo con el servicio de préstamo en activo. «Un paso ... más para lograr la normalidad». Este el sentir de una usuaria habitual de la biblioteca del barrio de La Arena, Carmen Fernández, que llegó ayer a mediodía a sus 89 años en una scooter para renovar su afán lector. «Cada diez días iba a la biblioteca para usar el servicio de préstamo y devolución. La lectura es lo que me mantiene fuera de todas las desdichas que nos presenta el mundo, sobre todo, este último año», explica mientras busca entre varias opciones de una de sus autoras favoritas, Isabel Allende. Esta vez, Fernández elige dos lecturas. «La verdad es que echaba de menos la costumbre de leer en tranquilidad y compañía, aunque sea con restricciones», matiza esta usuaria, pues a partir de ahora, se podrá usar tanto la sala de lectura, prensa, mediateca, como aquellas actividades para adultos programadas por las propias bibliotecas. Eso sí, con restricciones.

Los usuarios no podrán permanecer más de una hora y media en las bibliotecas y deberán solicitar con antelación una cita, en la que se les indicará una de las franjas horarias que están establecidas. Así, en las bibliotecas municipales con horario continuo de 9 a 20 horas se fijan seis franjas horarias con intervalos de quince minutos entre una y otra para cumplir con la ventilación de las dependencias. Por otro lado, debido a la restricción de aforos, solo estará permitido una cita por día y persona, estableciendo un aforo distinto para cada biblioteca, en función de sus dimensiones y características.

Inicio del curso de mediateca

La biblioteca de La Arena iniciará mañana un curso en su sala de mediateca para adultos. Igualmente, ofrecerán otros talleres que tienen que ver con la creación literaria. Esta reapertura la vive Fernández con gran entusiasmo: «Si mis fuerzas me dejan, estoy segura de que me apuntaré al club de lectura al que tanto era asidua. Siempre disfruté de esas reuniones y el ambiente que se formaba en ellos». Pues, a pesar de continuar esta actividad a través de medios telemáticos, «lo tradicional gana a lo digital», destacó Fernández. Una opinión que secundó otro ávido lector que se encaminó a seleccionar tres obras. «Normalmente lo leo todo en menos de diez días», asegura Rodolfo González, pues a sus 78 años «el tiempo sobra» y lo dedica «con gran pasión» a leer. Considera, además, que «mientras se retomen estos servicios con citas y franjas horarias no debería suponer ningún peligro».

Además de los noventa minutos que podrán utilizar los usuarios de los distintos servicios, este centro -al no disponer de una sala de estudio en su instalación- dedicará doce asientos de la biblioteca para uso exclusivo de estudio. Este servicio promete un total de tres horas por cada usuario. En otras bibliotecas, como la de El Llano, esperan que durante los próximos días «la gente se anime a venir», explicó una de las trabajadoras. Al igual que en otros centros, en este, retomarán la actividad del club de lectura de manera presencial, con las debidas restricciones impuestas por las autoridades sanitarias.