Xixón insta a romper el contrato con Aralia «porque hay motivos» Nuria Rodríguez, con ediles de Xixón Sí Puede y Podemos. / D. A. El PP pide conocer qué contactos hubo antes de su adjudicación. IU y Ciudadanos critican que el «rastreo» no incluya a las empresas municipales R. MUÑIZ / I. VILLAR GIJÓN. Jueves, 9 agosto 2018, 00:48

«Esto parece una película de Berlanga». Así observa el 'caso Enredadera' la coportavoz de Podemos, Lorena Gil, quien afeó al PP y al PSOE «este cuento 'patatero' de que en Asturias no hay corrupción ni redes clientelares». La diputada autonómica tiró de ironía y se preguntó si «la propuesta de empleo que hace la Federación Socialista Asturiana a los jóvenes es que entreguemos nuestro currículum al exconsejero Jaime Rabanal». Aludía así al político retirado, que admitió haberse reunido con los empresarios investigados y proponerles la contratación de dos trabajadores.

La formación convocó una rueda de prensa ayer para analizar el caso y reclamar al equipo de gobierno local «que se ponga las pilas, porque los incumplimientos contra el derecho de las trabajadoras son motivo más que suficiente para rescindir el contrato de atención domiciliaria». Así lo denunció la edil de Xixón Sí Puede Nuria Rodríguez, quien recordó que la firma que presta el servicio, Aralia, «está implicada en el caso y no está cumpliendo con el contrato». La edil aseguró que, en contra de lo acordado, la sociedad no presta coche de sustitución a las empleadas, sigue sin un coordinador del servicio, impide que las trabajadoras descansen lo pactado y no ha facilitado claves para consultar las nóminas. «Son elementos más que suficientes» para remunicipalizar el servicio, solicitó.

«Conversación vergonzante»

Desde el PP, su portavoz local, Pablo González, pidió al equipo de gobierno «que aclare si hubo contactos previos» a la licitación de los contratos adjudicados a Aralia y Veicar. «El sumario desvela conversaciones vergonzantes entre destacados cargos de Foro y empresarios de esta trama, cuyas empresas aparentemente hicieron negocio después con el Ayuntamiento. Queremos saber quién hizo de intermediario y si fue en nombre del Consistorio».

Ana Castaño, de IU, criticó que el «rastreo» de contratos encargado por la alcaldesa se limite al Ayuntamiento y los organismos autónomas y excluya a las empresas municipales. «El equipo de gobierno es responsable de lo que pasa en todos los sitios. Ningún gerente puede hacer las cosas a su libre albedrío». También lamentó este hecho el edil de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, quien reprochó que no se haya facilitado aún a la oposición los informes municipales sobre los contratos con empresas de la trama.