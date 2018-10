Xixón Sí Puede, ante la divergencia entre Mario Suárez y David Alonso Mario Suárez, en la sala de prensa; a la derecha, David Alonso, el pasado viernes. / PALOMA UCHA / JORGE PETEIRO El concejal anuncia que «no descarta» presentar su candidatura, mientras el portavoz deja su futuro en manos «de una decisión colectiva» CHELO TUYA GIJÓN. Lunes, 22 octubre 2018, 01:30

Con el cartel socialista de las elecciones municipales ceñido a dos nombres, el resto de grupos empiezan a mover ficha. Aunque Xixón Sí Puede tiene fijado en su calendario el mes de enero para la presentación de candidaturas a la Alcaldía, la previsible propuesta del actual portavoz y secretario general, Mario Suárez del Fueyo, puede encontrarse con alternativa. El concejal David Alonso, especialista en infraestructuras, plan general y depuración, avanzó ayer su disposición a dar el paso. «No descarto presentarme», avanzó en declaraciones a EL COMERCIO, una decisión que no tendrá en firme «hasta diciembre».

Antes, explica, tienen que ocurrir tres cosas: «Primero, que a nivel familiar estemos dispuestos a pasar cuatro años más con la intensidad de éstos, que está siendo mucha. Segundo, valorar las condiciones del propio partido, su situación municipal y autonómica, para ver si se respetan las desavenencias, si no pasa nada por no estar de acuerdo en algo y si hay un ambiente cordial y razonable. Y, tercero, que el partido sea la herramienta para poder cambiar las cosas».

Porque, considera, que la política municipal «necesita diálogo y sentido común para decidir sobre una acera, un parque o el plan de vías» y no funciona «esto de ponernos en trincheras y 'tú no te mueves de aquí'. Eso no lo hace la gente en la vida normal». Avanzó que, si finalmente se presenta y su opción es la elegida, «lo que va a haber seguro es diálogo y sentido común», pues cree que «la gente tiene que ver que los que estamos en el Ayuntamiento tenemos cordura».

«No temo purgas», dice el edil

Mientras apostillaba esta última frase con un «que cada cual entienda esto como considere», quiso aclarar que no se trata de una crítica al actual portavoz de la formación, Suárez del Fueyo. «Yo hablo a futuro. Hoy estoy en un grupo municipal y sigo en él y Mario hace su trabajo del que nada tengo que decir».

De hecho, rechazó opinar qué hubiera ocurrido con la moción de censura planteada por PSOE e IU contra la regidora de Foro, Carmen Moriyón, y que las bases de Xixón Sí Puede vetaron para no situar en la Alcaldía al portavoz socialista José María Pérez. «No sé lo que hubiera hecho de estar yo al frente y sé que es una respuesta ventajista, pero parte de las diferencias radican no en esta última moción, sino desde el principio. No creo en 'bestias negras' y sí en que la política municipal tiene que ser colaboración».

«He firmado propuestas con el PSOE, con IU y también con Foro. Si son buenas para la ciudad, ¿por qué no? Soy una persona de izquierdas y quiero implementar esa ideología en mis políticas, pero si, por ejemplo, mañana el PP dice que apuesta por desdoblar el vial de El Musel por Jove y hacer por encima un bulevar para ciclistas, contará con mi apoyo», ilustró.

David Alonso reitera, no obstante, que está en fase de reflexión: «No decidiré nada hasta diciembre. Y cuando lo haga no andaré con bailes ni cambios, será una decisión en firme». Deja claro, igualmente, que no le ha comunicado sus intenciones a su jefe de filas en tanto que «no está nada decidido. Supongo que mañana (por hoy) cuando le vea en el Ayuntamiento hablaremos. Nuestra relación es cordial y profesional y supongo que seguirá siéndolo. Dentro del máximo respeto, no veo que haya ningún problema para que cada uno exprese su opinión».

En esa línea, no teme 'purgas' tras su decisión, como parece ocurrirle en el ámbito nacional a Carolina Bescansa, relegada de la política madrileña a buscar acomodo en Galicia, donde busca convertirse en candidata, o como le sucedió a su excompañera en el Consistorio Verónica Rodríguez. Ella, favorable a pactar llevar adelante una moción de censura junto a PSOE e IU para descabalgar a Moriyón de la Alcadía, renunció a su acta de concejal tras perder las primarias a la secretaría general del partido frente a Mario Suárez del Fueyo y ver rechazada su propuesta. Lo hizo con acusaciones hacia sus compañeros de «desavenencias» y «situación insostenible».

Algo que no se plantea David Alonso. «Las purgas ni me preocupan ni me ocupan. Creo en el trabajo, en el que he realizado durante estos tres años y cinco meses. Si algunos piensan en egos que no cuenten conmigo», aseguró.

«Era un secreto a voces»

El anuncio de Alonso no pilló con el pie cambiado a sus compañeros de grupo municipal. «Era un secreto a voces», aseguraron fuentes de la formación, quienes recordaron su apoyo del concejal tanto a Íñigo Errejón en sus cuitas con Pablo Iglesias como a Héctor Piernavieja en las primarias contra Daniel Ripa que ganó este último.

Lo que no gustó a los afines de Mario Suárez fue que entre sus argumentos para sopesar su candidatura se diera la apariencia de discrepancias respecto a la decisión de no apostar por la moción de censura. «Nunca dijo en una asamblea que había que apoyar a Josechu. El Consejo Ciudadano, del que él formó parte, acordó las preguntas de la consulta ciudadana», aseguraron simpatizantes de la formación.

Por su parte, Mario Suárez del Fueyo se limitó a recordar que el proceso «no llegará hasta enero» y que su candidatura, de presentarse, «será fruto de una decisión colectiva».

Por el momento, quien ya ha dado un paso hacia el salto de lo municipal a lo autonómico es la concejala Nuria Rodríguez. Tal y como ella misma avanzó a este periódico, ha presentado su candidatura a liderar la lista al Principado, así como a figurar entre los aspirantes a formar parte de los diputados con representación en la Junta General. Una opción en la que también aparece Orlando Fernández. Fanny Puente y Alejandro Zapico no han hecho públicas sus opciones.