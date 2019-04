Xixón Sí Puede estudia «llevar a la ONU» el desahucio de una gijonesa en Mieres Culpa de su situación a la falta de coordinación entre los servicios sociales de ambas ciudades y los regionales I. VILLAR GIJÓN. Sábado, 13 abril 2019, 03:39

La concejala Estefanía Puente, de Xixón Sí Puede, criticó ayer la «mala praxis» y falta de coordinación entre los servicios sociales de Gijón, Mieres y el Principado, «que abocan a la gente al sinhogarismo». Puso como ejemplo el de una gijonesa de 43 años residente en Mieres, que tiene sobre la mesa una orden de desahucio de la vivienda que ocupa en régimen de alquiler, con el lanzamiento previsto para el 24 de mayo.

«Su periplo empezó hace un año tras una ruptura con su pareja a raíz de un supuesto caso de maltrato que afectó considerablemente a su salud física y mental. Ella se quedó en la vivienda que ambos compartían en Mieres, pero en la que no se puede empadronar al no estar el contrato a su nombre». Cuando acudió en busca de ayuda a su situación económica a los servicios sociales de Mieres, le dijeron que debía acudir a Gijón, al ser ahí donde constaba empadronada. Y al hacerlo, la respuesta fue que pidiera ayuda en Mieres, por ser donde reside. «Este es el día a día de muchas personas cuyo delito es no estar empadronadas correctamente, allí donde residen, algo que no siempre es posible».

Por el mismo motivo, no residir en el municipio donde consta empadronada, le fue denegado el salario social autonómico, «a pesar de que esta ayuda se da para toda Asturias, no por municipios, y en su normativa se indica que para optar a ella hay que estar empadronado en la región con una residencia efectiva de al menos dos años», criticó Puente. La edil señaló que para ello la administración autonómica «se acoge a la ley de bases del régimen local», sin analizar las circunstancias personales de esta mujer, «cuya intención es empadronarse en Gijón para alejarse de Mieres y recibir un tratamiento médico que necesita, pero no puede hacerlo al no poder permitirse una vivienda». Añadió que la afectada cuenta con informes médicos «que recomiendan que no ejerza ninguna actividad laboral», lo que le dificulta acceder a ingresos para costearse esa vivienda en Gijón.

15 metros cuadrados

Como alternativa la mujer solicitó al Principado el acceso a una vivienda de emergencia que según Puente «le fue denegada». El Gobierno regional replicó tras la comparecencia pública de Puente que Vipasa «le ofreció el acceso a una vivienda en Roces acorde a sus ingresos, que rechazó aludiendo a su escaso tamaño, cuando consta que vive sola». La concejala respondió a su vez que «lo que le ofrecieron es un equipamiento habitacional de 15 metros cuadrados y por 200 euros al mes, una renta excesiva para quien no tiene ingresos».

Xixón Sí Puede estudia «denunciar esta situación al Defensor del Pueblo, o incluso a la ONU».