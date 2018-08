Xixón Sí Puede pide explicaciones por las actividades infantiles «antes de firmar la prórroga»

«Antes de firmar ninguna prórroga, el gobierno de Foro tiene que explicar si el evento para niños que se hizo en la plaza contaba con todos los permisos y está dentro del contrato de gestión». Es la exigencia de la concejala de Xixón Sí Puede, Nuria Rodríguez, después de que el empresario Carlos Zúñiga anunciara su intención de seguir al frente del coso gijonés al menos tres años más, agotando las ampliaciones de plazo que le permite solicitar el contrato vigente. «No hemos encontrado ninguna cláusula específica que permita la realización de ese tipo de espectáculos, y en los últimos años el permiso que expide el Principado para autorizar festejos taurinos era absolutamente preciso al indicar que se concedía para novilladas, corridas y poco más», insistió en referencia al programa de actividades orientadas al público infantil celebrado el pasado sábado en El Bibio.

La edil admite no obstante «no tener muchas esperanzas» en que se den las explicaciones que demanda, «porque la actitud de Foro con respecto al bienestar animal es absolutamente negligente. Saben por ejemplo desde hace más de un mes que en la ciudad hay un circo que probablemente tiene animales en sus instalaciones y no han hecho nada para comprobarlo pese a que hay acuerdos plenarios que dicen que esto no puede ocurrir. No sé si será por desidia o por qué, pero su laxitud es flagrante, como se ve también en la falta de avances para poner en marcha el plan CES (captura, esterilización y suelta) para colonias felinas aprobado hace dos años».

Ana Castaño, de IU, mostró su deseo de que «las tres prórrogas a las que se refiere el empresario no lleguen a término, porque si bien la primera la debe acordar el gobierno actual, del que nada cabe esperar, las dos siguientes dependerán del que se configure tras las elecciones de 2019. Y espero que sea sensible a la opinión de quienes hace unos días nos manifestamos en contra de las corridas».