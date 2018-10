Xixón advierte de que la falta de rigor del estudio ambiental de la depuradora «hará que la tumben» David Alonso muestra las instalaciones de la depuradora del este. / JORGE PETEIRO El concejal David Alonso envía a la ministra Teresa Ribera una carta para alertar de que se hizo «sobre un modificado que no se corresponde con la realidad ejecutada» VÍCTOR TREVIÑO GIJÓN. Sábado, 20 octubre 2018, 03:15

«Tanto el nuevo estudio de impacto ambiental de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del este como el proyecto de las obras de modificado de la misma son jurídicamente inviables, por lo que las van a tumbar de nuevo». El concejal de Xixón Sí Puede en el Ayuntamiento de Gijón, David Alonso, criticó ayer el actual proyecto de la EDAR de la zona este de la ciudad que, según apuntó, «es seriamente vulnerable». La «falta de rigor» de la obra, teme, «pone en peligro esta inversión, que alcanza los 36 millones de euros».

El portavoz del grupo municipal dio a conocer las 19 alegaciones presentadas ante el Ministerio de Medio Ambiente y la Conferencia Hidrográfica del Cantábrico para poner solución «inmediata» a este problema. El proyecto, indicó Alonso, es «muy mejorable, los planos están mal ejecutados y esto genera cierta inestabilidad jurídica».

Según el concejal de Xixón Sí Puede, «tras un estudio exhaustivo del proyecto nuestro grupo municipal ha detectado algunas preocupaciones básicas». La primera de ellas, señaló, «es que el estudio del impacto ambiental se hace en función de un proyecto modificado que no se corresponde con la realidad ejecutada». En este sentido, apunta que «después de tantas sanciones de la Unión Europea no nos parece la mejor solución generar este conflicto que actualmente existe».

«Los planos del estudio no se corresponden con la realidad», critica el concejal David Alonso

Otra de las preocupaciones de su grupo municipal es la solución técnica que se le da a la depuradora, «que no es la correcta, ni la adecuada». Según el edil, «aunque tengamos depuradora creemos que el funcionamiento no sería el correcto, lo cual no hace más que aumentar nuestra preocupación».

En relación a la línea de tratamiento de fangos que une la depuradora del este con la del oeste, Alonso criticó que «en los planos no figura la realidad de las tuberías» y urgió a la necesidad de conocer si va a generar malos olores para los vecinos. Además, denunció «que cualquier rotura de alguna de estas tuberías se convertiría en un problema para vehículos y peatones en un ciudad en la que se realizan muchas obras». La capacidad de desarenado y desengrasado de la EDAR este fue otro de los puntos tratados por David Alonso. Según explicó, la planta «cuenta con una importante disminución de la capacidad del tratamiento biológico, concretamente de 8.000 a 3.000 litros por segundo. Es por esta razón por la que la playa da problemas de suciedad cada vez que llueve con intensidad en la ciudad, la planta existente no alcanza la capacidad suficiente para llegar al mínimo exigido».

El bombeo de los fluidos subterráneos es, según Alonso, un problema energético. «El estudio se olvida de los bombeos que generan potencias muy importantes, y por tanto, un consumo eléctrico notable del edificio de la línea de aguas, algo que no es habitual en la mayor parte de las depuradoras», argumentó. Esto, prosigue, «es fruto del diseño compacto de la misma». Por esta razón criticó que «no se tiene en cuenta ninguna alternativa a la construcción de una línea de aguas menos compacta que genere menos problemas y menos consumos tanto para los ciudadanos, como para nuestra ciudad».

«Estudio incompleto»

El grupo municipal de Xixón Sí Puede considera que este estudio se encuentra inacabado. «Creemos que el estudio vigente no tiene en cuenta más que la ubicación de la línea de aguas de la depuradora de la zona este, pero pasa de puntillas por el traslado de fangos de una a otra, por lo que creemos que se encuentra incompleto», remató el concejal.

Finalmente, urgió al Estado a tomar una solución eficaz para despejar las incógnitas y los problemas que rodean al estudio de impacto ambiental de la EDAR. «Estamos aquí para sumar, queremos que si van a apostar por una solución, al menos que tomen el camino adecuado», apuntó. Para concluir David Alonso recordó que la carencia de tratamiento de aguas residuales en la cuenca este de Gijón supone el volcado directo al mar de vertidos de más de 150.000 habitantes. «Hay que acabar con esto lo antes posible», remató.