Xixón Sí Puede pedirá la comparecencia de Cascos en la comisión de 'Enredadera' Estefanía Puente y Mario Suárez, de Xixón Sí Puede. / DANIEL MORA Propone un listado de intervinientes con veintidós nombres, trece de ellos relacionados con el concurso del servicio de ayuda a domicilio I. VILLAR GIJÓN. Miércoles, 22 agosto 2018, 03:09

Xixón Sí Puede presentó ayer un listado de veintidós personas «que pensamos que deben comparecer» en la comisión no permanente creada para estudiar la posible relación del Ayuntamiento de Gijón con la trama del 'caso Enredadera'. Su portavoz, Mario Suárez del Fueyo, indicó que, si bien desde el plano judicial «hasta la fecha no hay investigación alguna» que señale directamente al consistorio gijonés, cuestión distinta es lo que ocurre en los ámbitos político y administrativo. «No hay corrupción, pero el tallo de la 'Enredadera' está ahí», apuntó en referencia tanto a los contratos con dos sociedades de los empresarios investigados como al contenido de las escuchas del sumario que hacen referencia a contratos del Ayuntamiento o a reuniones con personal municipal.

En el plano político, Suárez señaló que «si realmente se quiere una comisión para saber lo que pasó, hay que partir desde la altura». Por eso sitúa en el primer puesto de su lista de comparecientes al secretario general de Foro Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, «que aparece mencionado un montón de veces, aunque sea por una tercera persona».

El portavoz municipal aseguró ser consciente de que la comisión creada en el seno del Ayuntamiento «no tiene capacidad» para forzar la comparecencia de personas ajenas a la administración municipal, «y cualquiera puede escudarse en que el tema está 'sub iudice'». No obstante, añadió que «si fuera mi caso y no tuviera nada que ocultar, no tendría duda en acudir voluntariamente para clarificar cuáles son mis relaciones con esa gente. Quien no quiera acudir, tendrá las razones que considere, pero estará en la parte opaca de la trama 'Enredadera'».

El grueso del listado lo conforman personas relacionadas con el concurso del servicio de ayuda a domicilio adjudicado a Aralia, propiedad de José Luis Ulibarri. Piden la comparecencia de Álvaro Durán Guillén, apoderado de la empresa y yerno de Ulibarri, y de representantes de dos sociedades que presentaron oferta y la retiraron. Suárez explicó que una de ellas (Servisar) argumentó que no había podido acceder a parte de la documentación hasta después de cerrado el plazo para presentar los proyectos. «Esa es la cuestión, si alguien tuvo información privilegiada». También quieren llamar al exconcejal del PP Pablo Fernández, propietario de la empresa que cedió o alquiló a Aralia el local con el que ésta justificó que tenía instalaciones en Gijón.

Policía Local y Bomberos

Xixón Sí Puede pide además que pasen por la comisión representantes de las dos empresas que antecedieron a Aralia en este servicio -Eulen y Azvase-, de los comités de empresa de ambas sociedades y de la plataforma de trabajadoras de ayuda a domicilio. Añaden a la concejala Eva Illán, la directora de la Fundación de Servicios Sociales, Marta Mediavilla, y la jefa de la secretaría técnica del mismo organismo. La lista la completan la concejala de Hacienda, el director económico-financiero, el jefe de la Policía Local, el exjefe de Bomberos, la jefa de Contratación, el jefe y una funcionaria del servicio de Modernización y un representante de la empresa Veicar.