El yacimiento arqueológico de la Campa Torres, en Gijón, tendrá tres tramos de senderos accesibles El proyecto para mejorar la visita al yacimiento incluye seis puntos de información con realidad virtual. Sale a licitación por 483.000 euros

Un recorrido completamente accesible y mucho más atractivo. Es el objeto del proyecto para el yacimiento de la Campa Torres que acaba de salir a licitación con un presupuesto de 483.000 euros, dentro de la tercera fase del 'Proyecto Campa'. Consiste en incorporar un diseño de sendero accesible que conecte todos los puntos informativos que se instalarán para facilitar la comprensión del parque arqueológico mediante el uso de realidad virtual.

El recorrido actual no es accesible debido a la pendiente de algunos de los caminos trazados, sus dimensiones y el pavimento existente: un empedrado separado y embebido en el terreno que en ocasiones resulta resbaladizo. Esas losetas de piedra irán fuera. También lo hará el vallado de madera existente en el entorno de la muralla. Se considera que «genera un gran impacto visual que entorpece la visión global del entorno».

En su lugar, se construirán tres tramos de senderos de tarima tecnológica encapsulada adaptados a las cotas del terreno para que el salto no sea mayor de 15 centímetros. Tendrán un ancho de 1,8 metros y, aunque independientes entre sí, se comunicarán a través del vial existente. Cada uno de los senderos tendrá dos plataformas que funcionarán a modo de puntos informativos. Esas plataformas tendrán una superficie de 15 metros cuadrados, con una cubierta que dará sombra a un tercio de ese espacio. Estarán ubicadas en «lugares estratégicos para la visión del entorno arqueológico» y en ellas, a través de una tablet que se facilitará a los visitantes a la entrada de la Campa, estos podrán hacerse una idea de cómo era la vida de este enclave en época castreña y romana a partir de reconstrucciones en realidad virtual. Además, estarán dotadas de una mesa-mostrador con dos taburetes empotrados y circundadas por una barandilla de acero pintado de 20 centímetros de altura.

El proyecto ha salido a licitación con un plazo de presentación de ofertas que estará abierto hasta el 17 de noviembre.

