«No vengo a gestionar una crisis, sino a dar un relevo natural en el partido» Yolanda Huergo, ayer, en uno de los columpios de la zona de juegos infantiles de la playa de Poniente. / DAMIÁN ARIENZA Yolanda Huergo. Candidata oficialista a las primarias de Podemos Xixón «Mi vinculación con la ciudad es absoluta. Me preocupa el desencanto que la fragmentación de partidos puede generar en el votante de izquierdas» MARCOS MORO GIJÓN. Domingo, 27 enero 2019, 02:15

Yolanda Huergo (Gijón, 1971) es muy consciente de que aspira a encabezar la lista electoral de Podemos en la ciudad en la coyuntura más adversa posible para su partido. Y también que ha sido aupada donde está porque su líder, Mario Suárez del Fueyo, ha decidido dar por concluido su ciclo en el Ayuntamiento. Ella llegó a la formación morada a través del mundo del asturianismo y empezó a prepararse para el actual envite en las primarias del pasado mes de junio, en las que ligó su trayectoria política a la del actual secretario general y portavoz municipal de Xixón Sí Puede. Casada y sin hijos, reconoce que su paso al frente «tiene muy pocos días».

-¿Por qué Suárez del Fueyo se inscribió como precandidato a la Alcaldía y a concejal para acabar anunciando que se retira de todo?

-Hasta el último momento estuvimos valorando quién podía desempeñar la responsabilidad de ser cabeza de lista. El que yo haya asumido ese papel es una decisión recién tomada y consensuada con el propio Mario y el resto de personas que me acompañarán. Todo es fruto de un proceso de reflexión colectiva para tratar de conseguir la mejor candidatura posible. En el número 1 y en los siguientes de la lista.

-¿Irá el secretario general de relleno en la lista o su renuncia es total?

-Mario tiene un puesto si quiere en la candidatura que ha ayudado a confeccionar desde el primer momento. El plazo no se cierra hasta el lunes. Espero que formando parte de la candidatura o fuera de ella siga aportando, porque es una persona que sigue teniendo mucho que aportar en el partido.

-Hay gente que piensa que el candidato de 2015 no repite y se aparta porque sobrevuela el descalabro electoral tras la crisis aquí y la descomposición del partido en Madrid.

-Soy consciente de que el momento no es el más favorable. Lo tengo muy reflexionado, pero no doy este paso a la ligera. Tengo claro que no vengo a gestionar una crisis, sino a dar un relevo natural en el partido y a trabajar por conseguir el mejor resultado posible en las próximas elecciones. Aunque lo tenemos complicado, me presento para dar lo mejor de mí y con espíritu de ganar, porque quienes me conocen saben que la responsabilidad me sobra.

-Pero reconocerá que es difícil pedir el voto para un partido en el que casi a diario hay estampida de dirigentes nacionales.

-Los problemas internos de los partidos le preocupan poco a la gente de a pie. Eso no es lo que hay que aportar desde las instituciones. Estamos para dar respuesta a los problemas reales de los ciudadanos y en ese sentido se tiene que percibir el trabajo colectivo que el grupo municipal de Xixón Sí Puede ha hecho en estos cuatro años. Ahí está la labor que hizo David (Alonso) antes de su marcha para que salga adelante un nuevo PGO, el esfuerzo de Fany (Estefanía Puente) para crear la renta social, el compromiso de Orlando (Fernández) con la música en directo, la lucha de Nuria (Rodríguez) por la remunicipalización del servicio de ayuda a domicilio...

-También es previsible el castigo en las urnas de parte de su electorado por no haber prosperado la moción de censura contra Foro.

-Esa decisión no fue fácil, pero fue tomada colectivamente, no por el grupo municipal encerrado. ¿Si puede pasar factura? Igual sí, pero hayamos estado acertados o no quedó atrás y ahora toca mirar al futuro, que pasa por tener el mejor resultado para tener peso político y capacidad de condicionar de cara a futuras alianzas políticas en un momento en que la derecha también está dividida y tiene muchas cosas que solucionar

-Llama la atención que ninguno de los seis concejales de Xixón Sí Puede que iniciaron este mandato tenga intención de repetir.

-Es que para las personas que no son profesionales de la política la entrada en las instituciones para servir a la ciudadanía es algo agotador. Comparto lo que dijo Mario de que hay que acostumbrarse a que los políticos sepan retirarse y darse el relevo de forma natural entre sí. Venir con fecha de caducidad a la política te da opción da darlo todo con mayor intensidad.

-¿En qué se diferencia 'Ganar Xixón' de la lista que encabeza Rosa Espiño, si ésta no queda invalidada?

-El proyecto al que yo represento no plantea una enmienda al trabajo realizado durante estos cuatro años sino una continuidad del mismo. Además, el activismo en la calle y la participación en las instituciones para nosotros no son elementos opuestos, sino complementarios. Los ediles nunca dejaron de estar en la calle.

-¿Se siente más arraigada a Gijón que Espiño?

-Lo que valoro de ella es su trabajo como diputada autonómica, pero desconozco su vinculación concreta con la ciudad. La mía es absoluta. Llevo toda la vída viviendo aquí y preocupándome por lo que me rodea.

La irrupción de Por Gijón

-¿Teme que la división del voto con la entrada en juego del Por Gijón de Alonso debilite a la izquierda?

-La fragmentación en sí misma no es mala, que haya una oferta más variada puede ser hasta enriquecedor. Lo que me preocupa es el desencanto y la desilusión que eso puede generar en el votante de izquierdas.

-Hable de su equipo.

-Ninguno tiene experiencia política previa, pero sí reúnen perfiles personales y profesionales que pueden aportar en materias como la movilidad, el urbanismo con perspectiva de género, los servicios sociales, el feminismo, el deporte o los temas medioambientales.

-¿Aparcará su trabajo de funcionaria de carrera en Siero si gana las primarias locales y posteriormente sale elegida concejal?

-Dependerá del resultado que se saque y el papel que haya que jugar en la próxima Corporación municipal. Mi intención siempre fue intentar compatibilizar política y vida profesional. Me encanta mi trabajo desde 2004 en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Siero.