El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, presidiendo la reunión del consejo de administración de la ZALIA en la cual se aprobó la modificación con presencia de Pumariega, Roqueñí y Barettino. E. C.

La ZALIA amplía en tres semanas el plazo para recibir ofertas de grandes proyectos estratégicos

La nueva fecha límite es el 28 de noviembre y se introduce otro cambio para que la fianza a las empresas que soliciten parcelas sea del 4% del montante ofertado

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:53

El consejo de administración de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA) aprobó esta tarde una modificación del procedimiento público de ... competencia de proyectos para la asignación y reserva de suelo, con el que pretende captar grandes proyectos empresariales estratégicos para Asturias. Dicha modificación incluye una ampliación en tres semanas del plazo para solicitar suelo en la ZALIA y flexibilizar los términos de la fianza que deben depositar las firmas interesadas. En el pliego inicial la garantía era por el montante del proyecto empresarial y ahora será por el montante ofrecido por la parcela.

