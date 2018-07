La zona rural de Gijón aún multa en pesetas Señal en pesetas en la fuente del camino de Villaverde, rumbo al Picu'l Sol. / N. MUÑIZ Varias señales sancionan en la vieja moneda por lavar coches en fuentes ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Lunes, 30 julio 2018, 03:42

Congeladas en el tiempo. Así permanecen varias señales de la zona rural del concejo que, lejos de actualizarse (el euro está en vigor desde 2002), han visto cómo pasaban los años por ellas sin que nada cambiase. Algunas, como las situadas en el camino de Villaverde, hacia el Picu'l Sol, o en una fuente de Valdornón, son claros ejemplos de ello. 'Prohibido lavar coches. Sanción de 5.000 a 15.000 pesetas', reza en el primero de ellos. La multa por lavar el coche en el segundo de los casos, sin embargo, puede llegar hasta las 25.000 pesetas.

Su presencia, más allá de la anécdota, resulta curiosa en términos legales. Su colocación surgió de una necesidad, pues hace décadas era una práctica muy común acudir a pozos, fuentes y descampados para verter residuos o lavar automóviles. La contaminación para el medio resultaba evidente. Las señales, por tanto, servían como aviso para los vecinos, que poco a poco fueron dejando atrás estos lavados ilegales para acudir a negocios habilitados a tal efecto. «Ahora estamos en otros tiempos y este tipo de señales resultan un tanto anacrónicas, fuera de tiempo. Han ido quedando por desconocimiento y ahora toca estudiar si procede retirarlas», explica Manuel Arrieta, concejal de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras.

El Ayuntamiento, avanzó, realizará «un inventario» de estas señales obsoletas para estudiar su «encaje legal actual» y retirarlas o actualizarlas en caso de que proceda. «Ahora no son funcionales y casi parecen reliquias de museo. Si no se estudiaron todavía fue por desconocimiento y porque, en muchas zonas, la maleza ha ido avanzando y ocultándolas. Sobre todo, en la ribera de los ríos o en fincas privadas, donde nosotros no tenemos competencia», apostilla Arrieta.

Ruta del Peñafrancia

Otra de las señales que está en el punto de mira para su rehabilitación está situada en la senda del Peñafrancia, en Deva. Allí, un monolito que informa sobre los kilómetros y el transcurso de la ruta «hace años que dejó de tener texto», según confirma el edil.

Este tipo de señalización, asimismo, es reclamada por algunos vecinos que sí han visto proliferar los vertederos ilegales en parcelas cercanas a sus hogares. Tremañes, Cenero o San Andrés de los Tacones son algunas más afectadas por este tipo de prácticas.