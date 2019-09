La zona rural pide a la Guardia Civil que recupere la figura «del agente de referencia» P. SUÁREZ GIJÓN. Martes, 1 octubre 2019, 00:55

«Siempre se escucha a las fuerzas de seguridad pedir colaboración, pero en las parroquias rurales la había y se dejó». A raíz de la entrevista que Marta Martínez, presidenta de la asociación de vecinos de Porceyo, concedió a EL COMERCIO y en la que advertía sobre un incremento de los robos en propiedades privadas, la zona rural ha dado un paso al frente y ha reclamado el regreso de lo que denominan «agente de referencia», un servicio al que la Guardia Civil puso fin hace unos meses y que realizaba una atención «prácticamente personalizada» a cada una de las parroquias rurales.

«Teníamos reuniones en las que se nos informaba de los robos que había y las nuevas formas de delincuencia. También recibíamos charlas sobre seguridad. Nos decían que la colaboración había ayudado a resolver algún delito», explican los vecinos de la zona rural, quienes no logran entender que se cancelara el servicio. «¿Cómo puede ser que no se apoye algo que funciona?», se preguntan.

Robos continuos

En las zonas afectadas, reconocen que los robos suelen ser pequeños, pero insisten en su regularidad. «Nos dicen que no hay robos porque no hay denuncias. Que no haya denuncias no quiere decir que no haya robos. Los robos que hay son de escaso valor y por eso no se denuncian todos. Pero crean alarma y desasosiego», insisten los vecinos, quienes describen al agente que solía encargarse de controlar la seguridad de estas zonas como una persona con gran conocimiento del terreno. «Era una persona en la que teníamos confianza absoluta. No es que desconfiemos del resto de agentes, pero con esta persona habíamos desarrollado una gran relación. Nos visitaba mensualmente como mínimo, y siempre estaba pendiente de delitos como la venta abusiva o estafas a mayores», aclaran.