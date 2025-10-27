El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ambiente en una de las calles peatonales de la Ruta de los vinos. JOSÉ SIMAL

Estas son las zonas de ocio de Gijón más ruidosas

Los niveles nocturnos de ruido superan a los diurnos en Cimavilla, Fomento y la Ruta de los vinos, sobre todo los fines de semana. Por el día, la zona más ruidosa es la calle Marqués de San Esteban debido al tráfico rodado. Por la noche, la calle Begoña

Laura Mayordomo

Gijón

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:46

Son las tres principales zonas de ocio del centro de Gijón. Y las tres zonas más ruidosas en horario nocturno. Ahora se sabe cuánto. ... Un informe realizado por la empresa de ingeniería acústica Audiotec, por encargo de la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón, pone cifras a lo que cualquiera que conozca Cimavilla, Fomento y la Ruta de los vinos puede sospechar: que los niveles de ruido en estos tres puntos superan los límites establecidos.

