La lluvia no pudo con un Gijón solidario Los participantes más rápidos tardaron hora y media en completar los nueve kilómetros de trayecto a lo largo de la senda fluvial | Unas 2.000 personas participan en la caminata de EL COMERCIO a favor de Mar de Niebla MARCO MENÉNDEZ Gijón Domingo, 11 noviembre 2018, 22:02

El de ayer fue un ejemplo de la unidad de los gijoneses para ayudar a una de las entidades locales, en este caso Mar de Niebla. El mal tiempo no arredró a las cerca de 2.000 personas que no quisieron faltar a una nueva cita de la VI Marcha Familiar 'Gijón Solidario', organizada por EL COMERCIO y la Fundación LaCaixa, con la colaboración del Grupo DIA, Coca-Cola, Fruasa y el Ayuntamiento de Gijón. El día había amanecido cubierto, con una fina llovizna que presagiaba que los participantes en la marcha tendrían que sacar paraguas y chubasqueros. Minutos antes del inicio de la caminata, a las once de la mañana, desde el recinto de la pista de atletismo de Las Mestas, la lluvia dio una pequeña tregua, pero solo duró poco más de media hora. Quienes se habían apuntado a la actividad por internet recogieron sus dorsales en la misma línea de salida y con total puntualidad se dio la salida.

En las primeras posiciones estaban Blanca Cañedo-Argüelles y Héctor Colunga, presidenta y director de Mar de Niebla, respectivamente; Nieves Vigón, responsable del Área de Negocio de Gijón de LaCaixa; Enrique García, director regional de Distribución en Asturias del Grupo DIA; Luis Barreda, responsable de Comunicación de DIA; Goyo Ezama y Marcelino Gutiérrez, director general y director de EL COMERCIO, respectivamente, e Íñigo Noriega, exdirector de EL COMERCIO y actual director de 'El Diario Montañés', que no se quiso perder esta iniciativa puesta en marcha durante su paso por este periódico. Pero también hubo representación política, como la directora general de Participación Ciudadana, Melania Álvarez; los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Gijón Celso Ordiales y César González, junto a la candidata del PSOE a la Alcaldía para las próximas elecciones municipales, Ana González.

La marcha solidaria contó con varias ambulancias de la Fundación del Transporte Sanitario, en previsión de que se produjera algún percance, y de la continua supervisión de los voluntarios de Protección Civil. Cristina Rodríguez, su coordinadora de grupos, distribuyó varios efectivos a lo largo de la marcha, así como a una pareja abriendo el grupo y otra cerrándolo, «para que nadie se quede colgado y vaya solo. Aunque todos los participantes van por la senda fluvial, muchos van a su aire, con personas mayores o con niños. Hay de todo y no queremos que nadie se sienta desprotegido», explicó.

00:56 Vídeo. Arnaldo García

Mejorar la sede

Pero si había alguien plenamente satisfecha, esa era Blanca Cañedo-Argüelles, responsable de Mar de Niebla, para quien la marcha «representa lo que somos, caminar juntos con un objetivo solidario, ayudando a quien no puede avanzar». La caminata, señaló, «es muy importante para nosotros, no solo por el dinero, sino porque se nos da voz e imagen. Se enseña al mundo lo que hacemos». Cañedo ya sabe que harán recaudado: «invertir en mejorar nuestra sede».

Pese a la lluvia nadie desistió de culminar el recorrido de nueve kilómetros, que los más rápidos hicieron en menos de hora y media en realizar. Durante media hora los participantes fueron llegando a cuentagotas. Muchos grupos de familias y amigos se lo tomaron con tranquilidad y disfrutaron de animadas charlas hasta llegar a Las Mestas, donde les esperaban los voluntarios que les entregaron un merecido avituallamiento con bebida, fruta y un pastel para reponer fuerzas.

En la zona de llegada, Mar de Niebla aprovechó para dar más visibilidad al trabajo que realiza contra la exclusión en los barrios de El Cerillero, La Calzada y El Natahoyo, con un puesto informativo en el que también se vendían camisetas y participaciones de Lotería de Navidad. Y resultó todo un acierto, pues fueron muchos quienes no dejaron pasar la oportunidad de colaborar con la entidad y, de paso, tentar a la suerte.