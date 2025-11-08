El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Miembros del cuerpo de bomberos francés auxilian a un joven herido cerca de la sala de conciertos Bataclan. Reuters

13-N, la herida que aún supura en Francia

Diez años ·

París se prepara para conmemorar el peor atentado del Estado Islámico en suelo europeo. Víctimas y familiares siguen con su doloroso proceso de reconstrucción y decididos a preservar la memoria

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:34

Comenta

Intenté correr en línea recta, pero tuve que hacer zigzag para esquivar los cadáveres que había en el suelo. No podía parar de correr». La ... dibujante Catherine Bertrand recuerda de manera fidedigna el horror vivido ese fatídico viernes por la noche. Era el 13 de noviembre de 2015 y Francia sufrió los atentados más sangrientos del Estado Islámico en Europa. Hasta 130 personas murieron y más de 400 resultaron heridas en esos ataques contra el Bataclan, las terrazas de París y el Estadio de Francia en Saint-Denis, en la periferia norte de la capital.

