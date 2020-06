RKI advierte de brotes de legionela en Alemania por la epidemia de coronavirus Protesta en Berlín. / Afp El germen puede propagarse en aguas estancadas y que llevan tiempo sin circular en duchas, piscinas o grifería COLPISA | CORRESPONSALES Lunes, 15 junio 2020, 09:42

POR JUAN CARLOS BARRENA

El Instituto Robert Koch de Berlín (RKI), responsable de coordinar la lucha contra la pandemia de coronavirus en Alemania, ha advertido de posible brotes de legionela en la hostelería, recintos deportivos y piscinas por el cierre durante semanas de sus instalaciones. La falta de un mantenimiento suficiente o deficiente del suministro de agua durante la crisis del coronavirus en ese tipo de locales públicos puede conducir al riesgo de que se produzca un crecimiento elevado de esas bacterias, escribe el RKI en su Boletín Epidemiológico. La legionela puede causar enfermedades en los seres humanos que van desde síntomas gripales a graves infecciones pulmonares. El germen puede propagarse en aguas estancadas y que llevan tiempo sin circular en duchas, piscinas o grifería. Antes de reabrir sus locales, los responsables deben asegurarse de que sus instalaciones de agua se encuentran limpias, aconseja el instituto berlinés.

El ministro federal de la Cancillería, Helge Braun, ha apelado de nuevo a los ciudadanos alemanes para que no bajen la guardia y sigan respetando las normas de distanciamiento físico y limitación de contactos dictadas para frenar la expansión del coronavirus. El hecho de que las cifras de las infecciones en Alemania sean tan bajas se debe a la buena disciplina de la sociedad y no a que el virus no sea peligroso, subrayó el político conservador en declaraciones a la segunda cadena de la televisión pública germana ZDF.

Aunque Alemania retorne a la normalidad en muchas actividades sociales, las reglas elementales dictadas por la pandemia deben seguir siendo respetadas hasta que un día se pueda contar con una vacuna para combatir la enfermedad, subrayó el ministro.

El histórico teatro Berliner Ensemble, en el que el dramaturgo Bertolt Brecht trabajó hasta su muerte, ha retirado 500 de las 700 plazas de su aforo, dejando su patio de butacas prácticamente vacío, con «islas» de asientos individuales o por parejas para que el público pueda guardar las normas de distancia física para evitar la propagación del coronavirus. El Berliner Ensemble tiene intención de reabrir sus puertas en setiembre al público.

Sin embargo y hasta entonces celebra ya en el patio a cielo abierto de recinto teatral del siglo XIX puestas en escena gratuitas para un máximo de 50 espectadores de la obra «Bussi BaBaal» de Ersan Mondtag. Las entradas, que solo se pueden solicitar a través de internet, desaparecen a los pocos minutos de ser ofertadas. Un total de 15 veladas teatrales se encuentran programadas durante el verano, que tendrán lugar siempre que no llueva.

Las restricciones dictadas por el coronavirus van a conducir al cierre por quiebra de la gran mayoría de los bares y tabernas alemanes. Según un sondeo de la Asociación Alemana de Hostelería y Gastronomía (Dehoga) con vistas a la reapertura de esos locales a partir del lunes próximo, el 80% de los propietarios de bares alemanes considera que con las limitaciones dictadas para frenar la expansión del virus sus negocios carecen de posibilidades de supervivencia ante la esperada falta de rentabilidad. También entre los propietarios de restaurantes en Alemania reina la desolación. Aunque su reapertura fue autorizada el pasado 18 de mayo, también el 80% lamenta no obtener ingresos suficientes para que sus locales puedan sobrevivir las próximas semanas y meses y temen cierres en cadena por quiebra de sus negocios.

Reino Unido Italia reabre los cines, teatros y campamentos para niños

POR Darío menor

Cines, teatros, salas de juegos, congresos y campamentos para niños podrán volver a abrir sus puertas a partir de hoy en Italia después de más de tres meses cerrados debido a la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. En un momento en el que la pandemia parece controlada, recuperan su actividad aunque tendrán que hacerlo siguiendo las medidas de seguridad para evitar los contagios, entre ellas una reducción del aforo. Los espacios al aire libre tendrán una capacidad límite de 1.000 personas, mientras que en las salas cerradas será de 200.

Las asociaciones sectoriales temen que la caída de los ingresos pueda llegar al 50%, por lo que muchos locales no abrirán aunque ya tengan permiso para hacerlo. En Roma, por ejemplo, sólo tienen previsto hacerlo hoy dos cines. Otro sector del ocio que aún ve lejos la recuperación es el de las discotecas. El decreto del Gobierno fijó que levantarán la persiana el 14 de julio, aunque algunas regiones con poca circulación del virus han adelantado la fecha. En estos establecimientos, no obstante, no puede utilizarse la pista de baile.

Estas reaperturas en Italia llegan en el día en el que la mayor parte de los países europeos recuperan la posibilidad de viajar sin restricciones dentro del continente. El Ejecutivo de Roma se había adelantado: desde el 3 de junio permite la libre circulación entre sus regiones y la entrada en su territorio desde otras naciones de la UE, Reino Unido y el área Schengen sin tener que pasar una cuarentena de dos semanas. Aunque han sido muy escasas las llegadas de visitantes extranjeros hasta ahora, la recuperación de la movilidad europea vigente puede mejorar esta situación y reactivar el maltrecho sector turístico italiano, que supone el 13% del PIB nacional.

«Había Estados que inicialmente habían cerrado a Italia y a los italianos, pero nuestro país ha sido transparente, hemos mostrado los datos epidemiológicos y al final han cambiado de idea», celebró el ministro de Asuntos Exteriores, Luigi Di Maio, que viajó la semana pasada a Atenas para recuperar la movilidad entre Italia y Grecia. Austria anunció entonces que también acababa con las restricciones y permitía la libre circulación con el territorio italiano.

Desde hoy Italia contará además con una nueva herramienta para combatir el coronavirus. Se trata de una aplicación para móviles, hasta ahora a prueba en cuatro regiones, que estará operativa en todo el país para controlar de forma anónima y voluntaria el movimiento de los usuarios y avisarles sin han estado en contacto con alguna persona contagiada de coronavirus. Ya han instalado este programa, llamado Immuni, más de 2,2 millones de personas, una cifra destinada a aumentar con la masiva campaña de publicidad planeada por el Gobierno para las próximas semanas.

«La podéis descargar con seguridad, serenidad y tranquilidad, porque es una aplicación que tutela la privacidad», comentó el primer ministro, Giuseppe Conte, respondiendo así a las críticas de los partidos de la oposición, que invitan a no instalarla por el posible peligro que supondría en la gestión de los datos del usuario. Se estima que al menos la mitad de los 60 millones de habitantes del país deberían descargar el programa en sus teléfonos móviles para que resultase eficaz.

La pandemia sigue en fase recesiva en el país pese a algunos brotes aislados, principalmente en Lombardía, la región más castigada. Ayer se registraron 338 nuevos casos y 44 fallecidos, por lo que la cifra total de contagiados roza los 237.000, de los que 34.300 han muerto.

Reino Unido Reino Unido no controlará importaciones de la UE tras el 'brexit' de fin de año

POR iñigo gurruchaga

La epidemia de Covid habría sido, según el Financial Times, un factor significativo en la decisión del Gobierno británico de iniciar el completo 'brexit', en enero de 2021, con muy leves controles aduaneros de los bienes procedentes de los países de la Unión Europea, al menos en los primeros seis meses. Es una prolongación en la práctica de los términos actuales, haya o no acuerdo sobre un nuevo tratado comercial.

La advertencia de la industria farmacéutica de que no podría reconstruir los niveles de almacenamiento de medicinas para seis semanas que tenía, antes de la epidemia, en previsión del 'brexit' se presenta como una razón del giro de 180% en la posición del Gobierno de Boris Johnson, que en febrero afirmaba que los bienes importados de la UE tras el 31 de diciembre serían sometidos a la gama completa de controles aduaneros para cumplir con aranceles y regulaciones.

Los exportadores de los sectores de automoción y alimentación, que son los principales componentes del superávit en la balanza comercial entre España y Reino Unido, tendrán más tiempo de ajustarse a nuevos requerimientos aduaneros en los puertos, que serán necesarios haya o no haya acuerdo sobre un nuevo tratado de libre comercio en las negociaciones entre Londres y Bruselas.

La economía de Reino Unido se habría reducido un 20.4% en abril, según los últimos datos de la Oficina Nacional de Estadísticas(ONS), pero el Gobierno de Johnson, elegido por el bloque electoral que apoyó la salida británica de la UE, añade ahora a su desordenada gestión de la epidemia la promesa de un fin de año en el que ha de abrir sus fronteras a los bienes comunitarios y dejar a sus exportadores a expensas de lo que decida Bruselas para el flujo fronterizo procedente de Reino Unido.

Según el Financial Times, se han formado 4.000 nuevos agentes aduaneros. El Gobierno financió la creación de una academia para complementar a los dos centros de formación y estima que serán necesarios 50.000 para que las empresas y las aduanas rellenen y supervisen las 200.000 nuevas declaraciones anuales que exigirá el 'brexit'.

Tras incumplir desde 2016 sus planes para el control aduanero de importaciones, la falta de personal cualificado o de infraestructuras para la gestión del tráfico por carretera, ferry y tren en torno a los puertos no augura lo mejor para la fluidez de la frontera en la otra dirección, si, como se espera, la UE no renuncia a todos los controles aduaneros de bienes que lleguen a sus puertos desde territorio británico.

Boris Johnson y Ursula von der Leyen se reunirán en los próximos días para evaluar el progreso en la negociación de un nuevo tratado comercial. Los negociadores británicos, que aspiran a un acuerdo básico sobre la relación futura, comercio, afirman ahora que en octubre ya tiene que haber claridad sobre los nuevos términos comerciales- tratado bilateral o régimen de la Organización Mundial de Comercio- para dar a las empresas tiempo para ajustarse.

Francia El coronavirus da la puntilla a la Ópera de París, que adelanta su cierre por obras

POR PAULA ROSAS

Primero fueron las huelgas por la reforma del sistema de pensiones, que se iniciaron en diciembre del año pasado y obligaron a cancelar 83 representaciones. Y cuando la Ópera de París empezaba a levantar la cabeza, el mazazo del nuevo coronavirus le ha vuelto a obligar a echar el telón. La Cultura es uno de los sectores más afectados por la crisis sanitaria y el templo de la ópera parisino se ha encontrado con una deuda de 40 millones de euros que le ha obligado a adelantar las obras de reforma de sus dos edificios.

Desde el cierre hace tres meses, una semana antes del confinamiento que dictaron las autoridades en Francia, y hasta el 15 de julio, cuando estaba prevista su reapertura, la Ópera ha tenido que cancelar 156 espectáculos, que equivale a una taquilla de 31 millones de euros. El batacazo ha acelerado la salida de su director, Stéphane Lissner, y también el adelanto de las obras de reforma de sus dos edificios, la majestuosa Ópera Garnier, de más de 300 años de historia, y el más moderno de Bastilla.

«La urgencia de la situación económica va a exigir tomar decisiones drásticas e inmediatas, que tendrán un impacto social importante», ha declarado Lissner a «Le Monde», quien ha revelado que que las deudas de la institución se elevan a 40 millones de euros. «La Ópera de París está de rodillas», ha lamentado el director. Su sucesor, el alemán Alexander Neef, tomará posesión del cargo a finales de año.

La reapertura de la Ópera de Bastilla, prevista para el próximo 24 de noviembre, se hará con un ballet clásico, «La Bayadera», de Rudolf Nureyev, y dos óperas, «La Traviata», de Giuseppe Verdi, y «Carmen», de Georges Bizet, dirigidas por Calixto Bieito. Sin embargo, la ambiciosa tetralogía de Richard Wagner que preparaba el director artístico del Teatro Arriaga de Bilbao, han sido canceladas.

El próximo 22 de junio, Francia pasa a una nueva fase de la desescalada, en la que la vida cultural empezará poco a poco a retornar a la normalidad. Excepto en la región de París, que va un poco más atrasada porque ha sufrido con más fuerza el impacto del coronavirus, las salas de espectáculo y teatros podrán reabrir. Las grandes concentraciones, ya sean festivales o conciertos, seguirán limitadas a 5.000 personas por el momento.

Rusia La región que circunda Moscú levanta hoy la mayoría de las restricciones

POR rafael m. mañueco

En toda la región de Moscú, salvo en la propia capital, hoy se levantan la mayoría de las restricciones impuestas hace dos meses y medio para luchar contra la Covid-19. Mientras en la ciudad de Moscú tendrán que esperar un poco todavía, en el extrarradio abrirán hoy las terrazas de restaurantes y cafés mientras los museos reanudarán su actividad a partir del lunes.

Al igual que en la ciudad de Moscú, en todo el entorno regional funcionan ya todas las tiendas y centros comerciales, pero en la zona suburbial lo harán ya sin limitaciones de aforo. Así lo anunció esta semana el gobernador regional, Andréi Vorobiov, quien aseguró que seis cines al aire libre para automovilistas proyectarán nuevamente sus películas a partir de hoy viernes, día festivo al celebrarse en todo el país el Día de Rusia.

Estos seis cines funcionarán en las localidades de Domodiédovo, Balashija, Solnechnogorsk, Pushkin, Odintsovo e Istra. Las proyecciones en las tres primeras poblaciones tendrán lugar en aparcamientos de centros comerciales, en Istra dentro del complejo ferial y en Odintsovo, que abre dos espacios para ver las películas desde el coche, en sendos parques de la ciudad. Las sesiones serán gratuitas. Habrá también patios abiertos con servicio de comidas y módulos sanitarios ante cualquier emergencia.

Así que este fin de semana la fiesta se traslada a las afueras de Moscú. El alcalde capitalino, Serlguéi Sobianin, no obstante, ha aconsejado a los moscovitas no salir a las afueras y quedarse en casa, por si acaso, recomendación que con el buen tiempo reinante va a ser difícil que se observe. La mayoría de los pobladores de la capital tienen dachas (casas de campo) en la zona, desde autenticas mansiones hasta las típicas casitas de madera más modestas. Hay incluso verdaderas chabolas montadas con cuatro paneles y tejados metálicos o de metacrilato. Lo importante es contar con una parcela más o menos espaciosa en donde poder tomar el sol, cultivar hortalizas o preparar el «Shashlik», la barbacoa. Todo ello con vodka, por supuesto. Según datos oficiales, casi la mitad de los entes territoriales rusos, 41 de 85, se encuentran ya en la primera fase de la desescalada.

Desde ayer, en Rusia se han registrado 8.987 nuevos casos de coronavirus, 208 más que el día anterior, y sitúa el total en todo el país en 511.423. Las muertes han aumentado un poco al pasar de 174 ayer a 183 hoy y sumar un total de 6.715 decesos. Han sido dados de alta en la últimas 24 horas 8.220 personas que dieron positivo en el test de coronavirus, lo que eleva el total a 269.370 curados y 235.338 casos activos.

En cuanto a Moscú, ha sumado en las últimas 24 horas 1.714 nuevos contagios por Covid-19, 278 más que el día anterior, y alcanza así un total de 202.935 infectados. Ha registrado además 49 nuevas muertes, cuatro menos que el día anterior, lo que eleva el total de fallecimientos en la capital rusa a 3.187. Los recuperados en Moscú desde ayer ascienden en 2.255 pacientes y suma ya un total de 118.024 curados desde el comienzo de la pandemia.