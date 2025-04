El alcalde de Moscú da por superada la epidemia de coronavirus en la capital

colpisa Jueves, 2 de julio 2020, 07:35 | Actualizado 18:15h. Comenta Compartir

POR rafael m. mañueco

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, declaró ayer que duda «que se produzca una segunda ola de coronavirus en la ciudad». A su juicio, «puede que haya algún rebrote, pero la situación no cambiará sustancialmente». Sobianin argumentó su pronóstico en el hecho de que «cada semana la situación mejora y mejora».

Los contagios en Moscú llevan varios días en torno a los 700 y ayer bajaron hasta los 611. Las muertes, sin embargo, han vuelto a repuntar hasta alcanzar los 35 decesos en un sólo día después de haber descendido hasta 20 la semana pasada. «Pero el mes más difícil fue abril», recordó el regidor moscovita.

La votación de la reforma constitucional para eternizar al presidente Vladímir Putin en el poder hizo que ayer se produjeran protestas en distintos puntos de Rusia en un momento en el que todavía están prohibidos los actos públicos multitudinarios. El llevado a cabo en Moscú, en la céntrica plaza Pushkin, reunió a unas 500 personas, en su mayoría jóvenes.

Pero no hubo detenciones, pese a que el lugar se llenó inmediatamente de fuerzas antidisturbios. Una agente de la Policía repartió incluso mascarillas entre los manifestantes, ya que casi nadie la llevaba, salvo algunos que la decoraron con la palabra «niet» (no), que ha sido lo que la oposición pidió votar en la consulta para tratar de frenar inútilmente la aprobación de las enmiendas constitucionales.

Tampoco se guardó mucho el distanciamiento social. Entre los presentes estaba el activista y líder del movimiento Rusia Abierta, Andréi Pivovárov, que calificó de «farsa» la consulta de ayer, y el dirigente de la formación liberal Yábloko y diputado de la Asamblea municipal, Serguéi Mitrojin. En cuanto a la situación epidemiológica en el conjunto de Rusia, los infectados superan ya los 660.000 y hay en torno a 9.700 fallecidos.

El Bundestag aprueba un déficit récord para este año por la Covid-19 POR María Molinos

El Bundestag (cámara baja alemana) vota este jueves la actualización de los presupuestos generales de 2020, que supondrá la aprobación del mayor déficit de la historia moderna de alemana. El Gobierno alemán ha previsto 217.800 millones de euros en nuevo endeudamiento para financiar el paquete coyuntural que ha aprobado para combatir las consecuencias económicas de la pandemia. Esta cantidad incluye las ayudas a las empresas, los autónomos y los trabajadores, a las familias y a los municipios. Aquí están contempladas desde la bajada temporal del IVA durante la segunda mitad del año a la ayuda extraordinaria de 300 euros por hijo, pasando, entre otras, por los créditos puente para pymes.

El Gobierno federal, que preveía cerrar 2020 como su séptimo año consecutivo con «déficit cero», suspendió en marzo el «freno de la deuda», como prevé la Constitución para situaciones excepcionales, y poder afrontar así con más recursos financieros el impacto económico del coronavirus.

También el Bundestag tiene previsto aprobar este jueves una partida de 220 millones de euros para apoyar a los medios escritos. La ayuda, incluida en la actualización de los presupuestos generales de este año a que ha forzado la pandemia, pretende contribuir a la «transformación digital de las empresas editoras» y fomentar así sus ventas y las suscripciones, según el borrador de conservadores y socialdemócratas, los dos grupos parlamentarios que apoyan al gobierno de gran coalición. El objetivo final es mantener la «diversidad y la difusión de los medios en Alemania», según el texto. La ayuda estaba ya prevista, pero se ha ampliado debido al efecto sobre los medios escritos que ha tenido el Sars-CoV2 y las medidas para contenerlo.

Por su parte, la Agencia Federal de Empleo (BA) informó que el desempleo subió en junio en Alemania en 40.000 personas, hasta los 2,85 millones. Aunque se mantienen los incrementos, destaca la desaceleración de esta tendencia -causada por la pandemia- pues en abril y mayo el número total de trabajadores que fueron al paro fue de unos 500.000. «El mercado de trabajo sigue bajo presión debido al coronavirus», explicó el presidente de la BA, Detlef Scheele. El número de trabajadores en Kurzarbeit (el modelo alemán de jornada reducida con apoyo financiero estatal y mantenimiento del puesto) volvió a aumentar, pero de forma sensiblemente inferior a los meses previos. En junio fueron 340.000 trabajadores los que se sumaron a esta modalidad, cuando entre marzo y mayo fueron 11,8 millones de personas. «El dispositivo masivo del Kurzarbeit se está estabilizando», evaluó Scheele. El Gobierno alemán paga durante este año hasta el 77 por ciento del sueldo que deja de percibir el trabajador en reducción forzada de jornada.

Prolongan dos semanas la cuarentena para empleados del matadero

El departamento de Sanidad de Renania del Norte-Westfalia ha decidido prolongar dos semanas más, hasta el 17 de julio, la cuarentena para los miles de trabajadores del matadero de Rheda-Wiedenbrück donde se ha producido el mayor rebrote del Sars-CoV2 en Alemania desde hace semanas. Se trata en su mayoría de rumanos, búlganros y polacos contratados de manera temporal, en condiciones muy precarias y que residían en alojamientos masificados. Quedan excluidos de esta medida las 389 personas que se infectaron y ya han sanado o que, tras dar positivo en el test, no presentaron síntomas en los días sucesivos.

Francia Las deudas hospitalarias: la doble pena de las víctimas del coronavirus en Francia

POR PAULA ROSAS

Francia cuenta con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, pero la pandemia ha venido a recordar, de forma dolorosa para algunos, que la sanidad no es completamente gratuita en el país galo. Pacientes que han sido hospitalizados por el coronavirus y familiares de víctimas se han encontrado con una doble pena durante la epidemia: al dolor, miedo o pérdida se sumaba una factura con demasiados ceros.

Es el caso de Laurent (nombre ficticio), conductor de autobús de París, que ha hecho un llamamiento al presidente Emmanuel Macron al encontrarse con una deuda de más de 7.000 euros. Los padres de Laurent empezaron a sentir los síntomas del Covid pocos días después de ir a votar en la primera vuelta de las elecciones municipales, el pasado 15 de marzo. Su padre, de 74 años, tuvo que ser hospitalizado en cuidados intensivos en el hospital parisino de Saint Louis y falleció 10 días después.

En Francia, la seguridad social se hace cargo de una parte importante de las facturas médicas. Sin embargo, entre el 20 y el 30% queda a cargo del paciente, que habitualmente tiene un seguro médico que lo cubre. Pero no todo el mundo. El padre de Laurent no contaba con esta mutua y la factura, correspondiente al 20% de los 35.184 euros a los que ascendieron esos diez días en cuidados intensivos, debe ahora ser pagada por sus familiares. La madre, con una pensión de apenas 560 euros no puede hacerse cargo, y tampoco el hijo, con un salario de 1.800 euros.

Laurent, que ha relatado su caso en los medios franceses, ha recordado que el presidente Macron «dijo en televisión que el Estado iba a hacerse cargo de todos los gastos de hospitalización, y espero una respuesta por su parte», según relató a Franceinfo. El hombre se ha puesto en contacto con un colectivo de abogados que ya reúne a 130 personas en una situación parecida a la de Laurent. El colectivo piensa interponer una denuncia ante el tribunal administrativo alegando los fallos del Estado ante la gestión de la crisis, para intentar así conseguir una indemnización para las víctimas.

El abogado de Laurent ha recordado el contexto excepcional y denuncia que el gobierno mantuviera la primera vuelta de los comicios en plena pandemia: «la gente fue a votar y no se les dieron un mascarillas, se les mintió sobre su uso y no había tests». Si el Estado ha podido hacerse cargo de los ERTE de los futbolistas de primera división, debería anular las facturas médicas de las víctimas, concluye. «¡Si mi padre fue a votar, fue porque el presidente de la República se lo pidió! Entonces nos decía que siguiéramos viviendo como siempre. Por su falta de vigilancia, mi padre murió de coronavirus», denunció Laurent a 'Le Parisien'.