Los touroperadores alemanes cancelan sus viajes a España, salvo Canarias Los grandes consorcios alemanes TUI y DER Touristik han anunciado la congelación de sus ofertas a las costas de la península y las islas Baleares COLPISA Sábado, 15 agosto 2020, 16:46

POR JUAN CARLOS BARRENA

Tras la declaración de España, con excepción de las islas Canarias, como zona de riesgo por el gobierno de Alemania, los grandes turoperadores germanos han comunicado la suspensión total de sus ofertas turísticas a las costas de la península y las islas Baleares. Los grandes consorcios alemanes TUI y DER Touristik han anunciado la congelación de sus ofertas a las regiones españolas afectadas. Debido a que el ministerio federal de Exteriores advierte de la necesidad de evitar todo viaje a la España continental y el archipiélago balear debido al creciente número de infecciones de coronavirus «nos vemos obligados con dolor de corazón» a suspender y cancelar todos los viajes previstos desde este momento y hasta el 24 de agosto, anuncia el grupo TUI en un comunicado que publica en su página web.

Los clientes que se encuentran en esos destinos son llamados a retornar a Alemania en el plazo de los próximos siete días. Debido a la advertencia de seguridad para los viajes a las regiones vacacionales afectadas no es posible continuar cumpliendo con nuestra oferta. El turoperador DER Touristik ha suspendido por su parte todos sus viajes a España hasta el 21 de agosto, aunque las dos empresas han comunicado que los plazos anunciado se prolongarán de manera prácticamente automática si las autoridades alemanas prorrogan a su vez la declaración de región de riesgo para España. Tanto TUI como DER Touristik subrayaron que su oferta turística a las islas Canarias continuará funcionando con normalidad. La advertencia dictada por el ministerio germano de Exteriores permite a los ciudadanos de este país que aún no han iniciado un viaje organizado o un vuelo a España reclamar la devolución completa del costo de los servicios contratados a las agencias de viaje o las compañías aéreas.

300.000 turistas alemanes en las Baleares

Unos 30.000 turistas alemanes se encuentran en estos momentos en las islas Baleares disfrutando de sus vacaciones en viajes organizados, según datos de la Asociación Turística Alemana (DRV) un día después de que los ministerios germanos de Sanidad, Exteriores e Interior declararan ese archipiélago y la España peninsular zona de riesgo por el preocupante incremento de las infecciones de coronavirus. A esos veraneantes hay que sumar un número indeterminado de viajeros individuales, dijo Torsten Schäfer, portavoz de la DRV, quien destacó que el 90% de esos turistas se encuentran actualmente en la isla de Mallorca y reconoció que se desconoce aún cuántos de ellos tienen intención de interrumpir sus vacaciones y regresar antes de tiempo a Alemania. Los grandes turoperadores germanos TUI y DER Touristik habían anunciado poco antes la suspensión de todas sus actividades en España, con excepción de las islas Canarias, y pedido a sus clientes que se preparen para retornar a Alemania en un plazo máximo de siete días. El DRV destacó que se espera que, además de los dos grandes turoperadores citados, el resto de empresas turísticas alemanas con destinos en España suspenderán en los próximos días todos los viajes con ese destino.

El ministro federal de Sanidad, Jens Spahn, defendió hoy la decisión tomada junto a sus colegas de Exteriores e Interior y específico el contenido de la alerta y la declaración de país de riesgo. «No se trata de una prohibición, pero si de un claro aviso: quien retorne de unas vacaciones en España deberá someterse a una cuarentena mientras no cuente con un test negativo de coronavirus«, dijo el ministro, quien advirtió de que «quien pese a este aviso viaje a España debería protegerse a sí mismo y a los demás». Spahn subrayó que «unas vacaciones de fiesta en medio de esta pandemia son irresponsables» en referencia a quienes han viajado a España para acudir a clubes y discotecas o participar en fiestas masivas. Mientras el gobierno español acaba de decretar el cierre de todas las discotecas y bares de copas en el país, en Alemania no han llegado a abrirse desde que se ordenara su cierre al comienzo de la pandemia y no hay perspectivas de que se autorice su apertura en los próximos meses.

13.000 casos activos

En Alemania existen actualmente unos 13.000 casos activos de infecciones con el virus Sars-Covid2, según datos del Instituto Robert Koch (RKI), responsable de coordinar la lucha contra la pandemia en este país. En las últimas 24 horas se han registrado 1.415 diagnósticos positivos, anunció hoy el RKI. El número total de casos registrados desde el comienzo de la epidemia en Alemania se eleva a 222.828. Seis personas más fallecieron en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total de defunciones por la enfermedad alcanza ya los 9.231 casos.

Los Verdes han exigido que todo el personal docente en Alemania sea sometido al término de las vacaciones estivales a test para comprobar si se encuentran infectados con el coronavirus. Su presidenta, Annalena Baerbock subrayó que mientras los colegiales son separados por cursos y clases para evitar contagios masivos, en muchos centros los profesores cambian de clase varias veces durante la jornada. La líder ecologista recordó que desde el comienzo del curso escolar se han cerrado ya varios colegios e institutos tras registrarse infecciones entre sus profesores.