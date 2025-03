Alemania espera que los estadios de fútbol vuelvan a llenarse de público

colpisa Lunes, 7 de septiembre 2020, 09:45 | Actualizado 12:16h. Comenta Compartir

POR JUAN CARLOS BARRENA

El ministro federal de Sanidad, Jens Spahn, cuenta con que en un tiempo previsible se autorice el retorno de los espectadores a todos los estados de fútbol alemanes. «Soy muy optimista a la hora de que se consiga» en todo el territorio nacional, afirma Spahn en declaraciones al tabloide Bild, en las que se muestra seguro de que «paso a paso» las tribunas volverán a tener aficionados presenciales. El titular germano de Sanidad recuerda, sin embargo, el acuerdo alcanzado por la canciller federal, Angela Merkel, y los primeros ministros de los 16 estados federados para desarrollar hasta finales de octubre un catálogo de condiciones unitarias para todo el país que permita el regreso a las gradas de los fans. Pese a todo, el RB Leipzig proyecta celebrar su primer encuentro de la nueva temporada de la Bundesliga a mediados de septiembre ante un reducido grupo de 7.500 espectadores. El Hertha Berlín tiene planes similares con 4.000 aficionados para el primer encuentro en el Estadio Olímpico. El Unión Berlín permitió ya el pasado sábado que 4.500 seguidores asistieran a un amistoso contra el FC Nuremberg para experimentar la presencia de aficionados en su estadio. Spahn reconoce que no puede ofrecer aún «una fecha concreta» para el retorno de todos los aficionados a los graderíos. «No habrá de nuevo estadios llenos hasta como muy pronto el año que viene», destaca el político conservador.

La industria alemana del automóvil ya no es el motor para el crecimiento de la economía en Alemania, según un estudio del Instituto de la Economía Alemana (DIW) que publica hoy el rotativo Handelsblatt. La epidemia de coronavirus ha afectado «con suma dureza a la industria del automóvil en comparación con otros sectores industriales», afirma el DIW, que subraya que las cadenas de suministros globales se encuentran conmocionadas por la pandemia. «Ahora el sector se ve enfrentado además a un hundimiento de la demanda del que solo se recuperará muy lentamente», señala el instituto. El DIW revela que las ventas del grupo Volkswagen retrocedieron en el primer semestre de este año un 22%, mientras las ventas de la marca alemana de vehículos de lujo BMW han caído desde principios de año un 28%. La situación se ve agravada por el hecho de que existen ya elevadas sobrecapacidades de producción y que el cambio a tecnologías no contaminantes gravan los resultados económicos del sector. «Como consecuencia de ello la industria del automóvil se enfrenta por primera vez desde hace una década a apreciables recortes de personal y dejará de ser la locomotora de crecimiento de Alemania», señala el estudio. Afectados se van a ver sobre todo las pequeñas empresas de suministros, ya que, mientras los grandes consorcios y suministradores podrán adaptarse a la electromovilidad, empresas más pequeñas que producen por ejemplo bloques de motor de combustión u otras piezas para vehículos que consumen gasolina o diésel no tienen esa oportunidad, lo que ha conducido ya a las primeras quiebras e insolvencias, como la de la empresa Halberg Guss, antiguamente el tercer mayor fabricante de bloques de motor.

Las grandes organizaciones económicas alemanas, entre ellas la Confederación de Cámaras de Industria y Comercio y varias grandes patronales, han exigido del gobierno federal un giro a su política de limitaciones y restricciones en los viajes al extranjero por la epidemia de coronavirus. El endurecimiento y prolongación de ese tipo de medidas tiene efectos económicos negativos que van más allá del sector turístico. Las asociaciones industriales, empresariales y patronales germanas reclaman una «estrategia proporcionada» para hacer frente a la enfermedad que no suponga la drástica reducción de los viajes al extranjero, ya sean por motivos turísticos o de trabajo. Subrayan igualmente que el comercio internacional y el intercambio de mercancías, así como las inversiones, se están viendo apreciablemente afectadas por las medidas restrictivas de los gobiernos. Explican que el cierre de muchas fronteras y la exigencia de cumplir cuarentenas no permiten con frecuencia que las empresas alemanas puedan enviar a sus ejecutivos, técnicos, montadores o distribuidores a atender a sus clientes en el extranjero y destacan que la suspensión de las ferias internacionales se nota en la reducción de las carteras de pedidos.

La epidemia de coronavirus no ha hecho aumentar en la primera mitad de 2020 las bajas laborales por enfermedad de manera apreciable, según el seguro público de enfermedad Techniker Krankenkasse, uno de los grandes entre los 117 que forman la seguridad social en Alemania. El índice de bajas entre sus asegurados en el primer semestre de 2020 fue del 4,4%, frente al 4,3% en el mismo periodo de 2019 y el 4,5% en 2018. El diagnóstico del virus Sars-Covid-19 jugó además un papel secundario, ya que, por ejemplo en marzo, supuso solo el 0,3% de todas las bajas por enfermedad, en abril el 0,7% y en junio el 0,2%, segúnel citado seguro médico.

Las autoridades alemanas comienzan hoy a pagar el llamado bono infantil a las familias como ayuda financiera por la pandemia de coronavirus. La prima de 300 euros por niños se abona en dos etapas, la primera de ellas de 200 euros este lunes y la segunda de 100 euros en el mes de octubre. Un total de 18 millones de niños y adolescentes en Alemania tienen derecho a percibir ese bono suplementario a las tradicionales ayudas por hijo que el estado alemán paga mensualmente a todas las familias.

Reino Unido El Gobierno de Londres apremia a regresar a las oficinas

POR iñigo gurruchaga

Boris Johnson y sus ministros están apremiando cada día a los oficinistas a que regresen a sus puestos habituales de trabajo para menguar el daño que está causando el teletrabajo en la economía del transporte y del comercio. No logran por el momento que sus funcionarios se comprometan. El Ejecutivo quiere que el 80% esté en sus puestos al final de mes, los sindicatos responden que solo la mitad cabe con seguridad.

Bloomberg, que provee información a los mercados bursátiles y tiene una televisión y una agencia de noticias, dará 60 euros a cada uno de sus 4.000 empleados como pago de su transporte para acudir a su sede europea, en la City de Londres. Obra de Norman Foster y adornado en su pavimento exterior con los Arroyos Olvidados de Cristina Iglesias, el edificio ha sido galardonado con premios por su arquitectura.

Uno de los negocios de restauración más exitosos, Pret A Manger, que vende sándwiches y otros alimentos de comida rápida, ha perdido todo lo logrado en la última década, según sus propietarios. Va a despedir a 2.800 empleados y cerrará 30 establecimientos en el centro de Londres, mientras crea otros nuevos en los barrios y firma acuerdos con supermercados y con empresas de distribución a domicilio.

Los empleados británicos son más reacios a regresar a sus oficinas que en otros países europeos, pero hay movimiento. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, el número de los que trabajan exclusivamente desde sus casas descendió del 38% al 20% entre el final de junio y el de agosto. Los viajes en el metro de Londres el viernes 28 fueron la tercera parte del año pasado, pero un 21% más que la semana anterior. En autobús habían aumentado un 30%.

Rusia El Teatro Bolshói de Moscú reabre sus puertas después de seis meses cerrado

POR rafael m. mañueco

El Teatro Bolshói de Moscú de ópera y ballet reabrió ayer domingo sus puertas después de seis meses cerrado por el coronavirus, exactamente desde marzo. Arrancó así su 245 temporada con una ópera de tema español, Don Carlos de Giuseppe Verdi. Entre otras estrellas, subieron al escenario Anna Netrebko e Ildar Abdrazákov. El teatro estuvo completamente lleno, las entradas se agotaron semanas antes del espectáculo.

En declaraciones al diario Rossiískaya Gazeta, el director general del Bolshói Vladimir Urin, aseguró que quiere ahora «recuperar el tiempo perdido». Durante la temporada que acaba de comenzar está previsto la puesta en escena de 17 estrenos, pero, según Urin, «hemos tenido que tener en cuenta la realidad» de la epidemia.

Y es que, no solamente el público tendrá que utilizar mascarilla y dejar vacío un asiento entre cada espectador, según el director del teatro, «hemos tenido que renunciar también al coro infantil» en la ópera La Dama de Picas. Además se ha prescindido de las representaciones que obligan a reunir en el escenario a más de 70 personas.

La revista rusa de cultura y espectáculos Afisha sostiene que la pandemia de coronavirus ha causado pérdidas al Bolshói por valor de 850 millones de rublos, más de nueve millones de euros. Sin embargo, la dirección del teatro ha prometido que no subirán los precios de las localidades, ya de por sí altos para el bolsillo del moscovita medio.

El mes pasado, en el marco de los ensayos dentro del Teatro Bolshói para preparar la nueva temporada, una bailarina contrajo el coronavirus y todas las personas que estuvieron en contacto con ella, unas 60 se dijo entonces, tuvieron que ser aislados en cuarentena. Poco antes, se había producido un brote de la enfermedad en el Teatro Mariinski de San Petersburgo, origen aparente del que se detectó en el Bolshói, ya que sus respectivas plantillas se relacionan habitualmente.

El Bolshói pudo haber iniciado antes la temporada, ya que las autoridades de Moscú autorizaron el funcionamiento de los teatros a partir del 1 de agosto, siempre y cuando se restrinja el aforo al 50%. Pero se limitó solamente a reanudar los ensayos. El Mariinski, sin embargo, sí abrió sus puertas durante el verano, aunque el brote de la covid-19 detectado obligó a cancelar todas las actuaciones previstas en el marco del Festival de las Estrellas de las Noches Blancas, concretamente los espectáculos de ballet Giselle y Las Cuatro Estaciones.

Reticencias entre los profesores rusos a ponerse la vacuna contra el coronavirus

El sindicato de profesores ruso 'Uchítel' ha hecho un llamamiento a los afiliados a través de su página web para que rechacen vacunarse con el nuevo fármaco Spútnik V, creado por el Centro de Investigación Nacional de Epidemiología y Microbiología Gamaléi de Moscú, por «razones de seguridad». En el comunicado, se alerta de que la vacuna rusa no puede ser obligatoria para nadie hasta que no se hayan superado todas las fases de la experimentación clínica.

En declaraciones al canal estadounidense CNN, Yuri Varlámov, un profesor moscovita que pertenece al sindicato, sostiene que «mientras no hayan ultimado las pruebas clínicas la vacuna no puede administrarse a la fuerza». De hecho, por ahora, está siendo voluntaria, aunque al personal médico se le aconseja inocularse el medicamento sin pérdida de tiempo.

La vicepresidenta de 'Uchítel', Marina Balúyeva, reconoce que el sindicato no ha recibido todavía quejas de profesores a los que les estén presionando para que se vacunen con la Spútnik V. Sin embargo, asegura que la experiencia con otras vacunas, por ejemplo contra la gripe, indica que en cada escuela es la dirección la que decide si vacunar o no y, si se opta por administrar el fármaco a todo el profesorado, no queda otra salida que obedecer o exponerse a sanciones e incluso al despido. Balúyeva cree que «la vacuna se ha desarrollado con una velocidad excesiva y ello hace que surjan temores».

La semana pasada, la publicación digital rusa Rabota.ru publicó un sondeo efectuado en Rusia que indica que el 58% de los encuestados no están dispuestos a vacunarse, un 25% si lo harán, pero una vez que el medicamento esté definitivamente homologado y un 16% se pondrán la vacuna sólo en el caso de que le obliguen en su centro de trabajo. Una encuesta anterior del Centro de Estudios de la Opinión Pública (VTsIOM) aseguraba que el 52% de los rusos recelan de la vacuna.

El pasado 1 de septiembre, los centros educativos rusos comenzaron el curso de forma presencial. Salvo para los niños de enseñanza primaria, la mascarilla será obligatoria en las aulas. No habrá limitaciones de aforo, pero sí se procurará escalonar los horarios para evitar que alumnos de distintos cursos coincidan durante la jornada. Las autoridades, sin embargo, no han ordenado todavía nada en relación con la vacuna.

Según el estudio realizado de las fases primera y segunda de los ensayos clínicos de la Spútnik V, publicado por la revista británica The Lancet, el fármaco ruso es «seguro», no ha provocado incidentes adversos entre los voluntarios a los que le fue inoculado y crea respuesta inmune. La certificación oficial de la vacuna rusa tuvo lugar el pasado 11 de agosto sin que finalizasen todas las pruebas clínicas, cuya tercera etapa está teniendo lugar en el momento actual.