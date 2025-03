Abren las primeras playas francesas tras el inicio de la desescalada

COLPISA | CORRESPONSALES Miércoles, 13 de mayo 2020, 08:46 | Actualizado 13:04h. Comenta Compartir

POR PAULA ROSAS

Varias playas del litoral atlántico francés volverán a acoger a bañistas a partir de hoy. Cerradas desde el inicio del confinamiento hace dos meses, las primeras playas que vuelven a abrir en Francia, como las de La Baule y Pornichet, solo permitirán el baño, la pesca y «el ejercicio de actividad dinámica», según una normativa de la prefectura de la región de Loira Atlántica. «Toda presencia estática, sentada o tumbada, está prohibida», señala el auto, así como «la práctica del pic-nic», las reuniones de más de 10 personas, el consumo de alcohol o las «prácticas festivas».

En principio, las playas solo podrán abrir a partir del 1 de junio, según el plan de desescalada del Gobierno, que previó, sin embargo, que ciertos arenales pudieran volver a usarse si los alcaldes lo demandaban, y previa autorización de los prefectos. La playa de Conquet, en Finisterre, también vuelve a abrir hoy y otras del Mediterráneo, mar del Norte y el Atlántico esperan también la luz verde y podrían abrir este fin de semana.

En París, la alcaldesa Anne Hidalgo, también ha intentado -por el momento en vano- que puedan abrir los parques y jardines de la ciudad para dar más espacio a los parisinos para pasear, especialmente después de las imágenes de los primeros días de la desescalada, en las que se vieron aglomeraciones de personas en la ribera del canal Saint Martin y el Sena. La regidora también quiere que las terrazas de los bares puedan volver a abrir el 1 de junio, aunque por el momento no se sabe si recibirá la autorización del prefecto. La región de París es ahora mismo la más afectada por la epidemia de coronavirus en Francia, y las restricciones son más estrictas en la capital que en otras zonas del país.

El presidente Emmanuel Macron preside hoy el primer Consejo de ministros tras el inicio de la desescalada este lunes, en el que se deberán aprobar una larga lista de proyectos de ley que se han ido adoptando de forma urgente en ámbitos como la economía, la educación, la justicia o el empleo.

Alemania Aumenta el temor de los alemanes a perder sus ahorros

POR JUAN CARLOS BARRENA

El prestigioso virólogo alemán Christian Drosten, autor del primer test para diagnosticar el Sars-Covid-19, ha criticado duramente las falsas informaciones que circulan en internet sobre la epidemia de coronavirus. En las redes sociales circulan vídeos que son descargados millones de veces «llenos de estupideces» y «falsas afirmaciones», subraya el director del Instituto de Virología del Hospital Universitario Charité de Berlín en su último «podcast». En parte hay médicos y catedráticos hambrientos de protagonismo que «no hacen sino contar tonterías al mundo» sin haber trabajado nunca ni tener conocimientos en el campo de las infecciones virológicas, comenta Drosten, a quien preocupan también quienes desarrollan «peligrosas teorías conspirativas». El experto alemán revela que recibe el eco de esas «irresponsables» afirmaciones por las acusaciones, preguntas e ideas que le llegan, muchas veces sobre la base de «absurdas» teorías conspirativas. Drosten exige que redes sociales como Facebook o Twitter actúen decididamente contra quienes difunden informaciones falsas en la red.

Tras reiniciar la producción hace pocas semanas, el consorcio automovilístico alemán Volkswagen se ha visto obligado a reducir el montaje de automóviles por la falta de demanda y las bajas ventas debido a la crisis del coronavirus. En la planta central de Wolfsburgo se suspenderá la producción de los modelos de VW Tiguan y Touran, así como el Seat Tarraco, durante cuatro días ante la acumulación de vehículos nuevos sin salida inmediata. Las cadenas de montaje de las distintas fábricas grupo trabajan, dependiendo de su situación geográfica y el modelo que montan, con capacidades de solo el 35% al 50%.

Las planchas y láminas de plástico transparente que se utilizan en la crisis del coronavirus como medida de higiene para proteger por ejemplo a las cajeras en comercios han registrado tal demanda en Europa en las últimas semanas que las existencias continentales se encuentran prácticamente agotadas.

El jefe de la Asociación Alemana de Comerciantes de Plásticos, Joachim Wehmayer, ha declarado que el sector se ha visto sorprendido por la abrumadora demanda y que actualmente el tiempo de espera para el suministro de ese tipo de materiales supera ya los seis meses, ya que las industrias productoras han alcanzado hace tiempo el máximo de sus capacidades.

La crisis del coronavirus ha provocado el aumento del temor de los alemanes a perder sus ahorros. La mayoría está preocupada por esa posibilidad. Actualmente un 42% de los ciudadanos de este país tienen miedo de ver reducido el dinero ahorrado con sus esfuerzos, según un sondeo del instituto demoscópico Insa que publica el tabloide Bild. Eso supone un 12% más que el pasado mes de enero. Por el contrario, un 40% de los preguntados dicen no preocuparse por esa posibilidad. El 18% restante no sabía o no quiso responder a la pregunta.

Rusia Las cifras de fallecidos por coronavirus podrían estar maquilladas, según los expertos

POR rafael m. mañueco

Con una cifra de contagios que se aproxima a los 250.000 y ocupando la segunda plaza mundial en la lista de países afectados por la pandemia de Covid-19 en número de infectados, Rusia mantiene sin embargo un nivel de mortalidad muy bajo, apenas llega a los 2.300 fallecidos según los datos oficiales.

Sin embargo, el demógrafo ruso Alexéi Raksha, en declaraciones a la radio Eco de Moscú, considera que tales cifras de decesos podrían estar cuatro o cinco veces por debajo del número real. «Observo que a menudo en algunas regiones rusas como que está prohibido morirse por coronavirus. Las cifras de muertos suben y bajan de un día para otro y, la verdad, no las considero muy fiables». «Creo que en las regiones del país la cantidad de muertes por Covid-19 es en realidad aproximadamente 4 o tal vez 5 veces mayor que lo que se está informando», aseguró Raksha.

Por otro lado, el diario The Financial Times sostiene que las muertes por coronavirus en Rusia podrían ser un 70% superiores a las que indican los datos suministrados por las autoridades. El rotativo británico llega a tal conclusión tras un estudio propio realizado en Moscú y San Petersburgo durante el mes de abril.

Según las estadísticas oficiales, solo 629 personas murieron de coronavirus en las ciudades más grandes del país en abril. Al mismo tiempo, más de 2.000 personas fallecieron por encima del promedio para ese mismo mes en los últimos años. Por lo tanto, según el Financial Times, casi 1.500 muertes no se han contabilizado y, si la misma dinámica se ha aplicado en el resto de los territorios del país, significaría que habría un incremento con respecto a otros años del 70%.

El ZAGS, el registro civil ruso, informaba la semana pasada de que en abril hubo en la capital rusa unos 2.000 muertos más que los registrados el año pasado en el mismo periodo. Si ese aumento, como parece, es achacable al coronavirus, significaría que estaría habiendo ocultamiento de la magnitud real de muertos. Pero la viceprimera ministra que supervisa el operativo de lucha contra el coronavirus, Tatiana Gólikova, niega que el Gobierno esté ocultando o maquillando las cifras.