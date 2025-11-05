El acoso sexual a la presidenta Sheinbaum pone el foco en la violencia machista que corroe a México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sufrió una agresión sexual este martes. Ocurrió en una calle de la capital, a plena luz del día y ... bajo la atenta mirada de decenas de simpatizantes que, teléfono en mano, capturaron la escena desde distintos ángulos. Mientras la mandataria saludaba distendidamente a la ciudadanía en un breve trayecto a pie, un hombre de mediana edad, visiblemente ebrio, la abrazó por detrás, la besó en el cuello y estuvo a punto de poner sus manos sobre los senos de la jefa de Estado. En ese momento uno de los escoltas intervino, lo apartó y se procedió a su detención. El hombre, identificado como Uriel Rivera Martínez, se enfrenta ahora a cargos por delito de abuso sexual flagrante.

Que la presidenta, la máxima mandataria de un país con más de 132 millones de habitantes, haya sufrido un episodio de acoso de manera tan directa y, además, haya ocurrido en estas circunstancias -a la vista de todos en mitad de la calle- ha puesto en evidencia la profunda crisis de violencia machista que sufre el Estado centroamericano. «Si esto le hacen a la presidenta, pues ¿qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país?», ha lamentado este miércoles la propia Sheinbaum.

En México, siete de cada diez mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia, y casi la mitad de la población femenina ha sido víctima de violencia sexual (48%), según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sin embargo, las cifras podrían ser aún más alarmantes, ya que muchos casos no llegan a denunciarse y las organizaciones estiman una 'cifra negra' que en realidad rondaría el 90%.

La presidenta, una mexicana más

La mandataria del país en el que una de cada siete mujeres ha sido manoseada, acosada o ha sufrido un intento de violación ha asegurado que ha interpuesto una denuncia contra su agresor y ha señalado que el incidente «es algo que no debe ocurrir en nuestro país». «No lo digo como presidenta, sino como mujer y en representación de las mujeres mexicanas. Nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar. Nadie», ha sentenciado.

Como la mayoría de las mexicanas, Sheinbaum ha expuesto que no es la primera vez que sufre este delito y ha recordado cómo a los 12 años se enfrentó a un episodio de acoso en el transporte público. Además, ha asegurado que «no piensa reforzar su seguridad». «No vamos a cambiar la manera en que vivimos. No podemos estar lejos de la gente. Eso sería negar de dónde venimos. Tenemos que estar cerca de la gente», ha reconocido.

839 feminicidios ocurrieron el año pasado, y de enero a mayo de 2025 ya se contabilizan 274 asesinatos más, aunque la cifra podría ser mayor

El año pasado se registraron 839 casos de feminicidio en el país, y de enero a mayo de 2025, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se acumulan 274 nuevos episodios. No obstante, al igual que ocurre con las denuncias, el número de asesinadas por este motivo puede ser mayor, pues persisten las fallas a la hora de acreditar correctamente este delito, tipificado e integrado en el Código Penal del Distrito Federal desde 2012. En México matan a diario a 10 mujeres, lo que supone que en apenas tres años han sido asesinadas más de 10.000. Solamente un tercio de estos casos son considerados feminicidios. Es decir, que las mataron por ser mujeres.

Uno de los casos más sonados y, aunque más violento, con un impacto similar al que ha vivido la presidenta, fue el feminicidio de la tiktoker Valeria Márquez, que fue asesinada en directo el pasado 13 de mayo mientras realizaba una retransmisión desde su teléfono móvil. Minutos antes de ser disparada en la cabeza y en el pecho compartía verbalmente con sus seguidores que tenía dudas de que alguien pudiera ir a su negocio para secuestrarla o a intentar matarla.

El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, cientos de miles de personas, la mayoría mujeres, marcharon por las calles de las principales ciudades del país para defender la igualdad y luchar contra la violencia. En la primera marcha con Sheinbaum en la presidencia, fue sonado uno de los mensajes con los que llegó al Gobierno: «Llegamos todas», en referencia a regresar a casa sanas y salvas. Las manifestantes señalaron que esperaban recibir «apoyo por parte de la presidenta, como mujer», por lo que este es un momento clave para que la mandataria reivindique su lema.