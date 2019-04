Alzamiento militar en Venezuela: «La situación está caliente y hay miedo de que estalle la violencia», dicen asturianos en Venezuela Agencias Los venezolanos residentes en el Principado se mantienen cautos y esperan que el alzamiento no se convierta en un «baño de sangre» ÓSCAR PANDIELLO Martes, 30 abril 2019, 15:43

Los asturianos afincados desde hace años en Venezuela han amanecido expectantes. Fue difícil conciliar el sueño más allá de las 6 horas de la mañana, según confirman, ante el constante sonido de los claxon y de los gritos de libertad. La gijonesa Susana Bartolomé, que reside desde hace 27 años en Caracas, explica que «ya desde que empezó a amanecer el ruido de la calle era constante. Era difícil no imaginar que algo estaba pasando».

El llamamiento de Guaidó, añade, ya está empezando a movilizar desde primera hora a un sector de la población venezolana. «Aunque en las televisiones no hay noticia alguna del alzamiento. En los canales se dice que son tonterías y pasan los minutos anunciando la subida salarial que promete el Gobierno», afirma. Bartolomé, responsable de un centro educativo de la capital venezolana, afirma que en este tipo de situaciones prefieren atender a sus alumnos a través de videoconferencia y clases online hasta que se vea en qué depara el alzamiento.

«Los profesores me están escribiendo desde diversas partes de la ciudad. Me dicen que la situación está caliente y hay miedo de que estalle la violencia. De todas formas, no es la primera vez que vivimos esta situación, hay que tomarlo con prudencia», concluye.

Los venezolanos residentes en Asturias, por su parte, han estado en las últimas horas en contacto con sus familias intentando conocer las últimas noticias relativas a la situación en el país tras conocer las noticias de que el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, haya impulsado la denominada 'Operación Libertad' contra el régimen de Nicolás Maduro.

«He hablado con mi familia y me han confirmado que hay un alzamiento militar, un llamado, en una base aérea de La Carlota, cerca de Caracas; me han dicho que no están dentro, sino en las afueras», ha explicado el presidente de la Asociación de Pensionistas de Venezuela en Asturias (Asopeve), Sergio Primiani. Habló con dos de sus hermanos y con una prima de su mujer. Hay otros parientes con los que no ha podido contactar.

«Estamos preocupados porque todos tenemos familia allí y no sabemos en qué va a terminar esta situación, si pacíficamente o en un baño de sangre...», ha admitido. Primiani ha dicho que el precio del barril del petróleo ya ha subido como consecuencia de la situación que se está produciendo. «Nicolás Maduro no aparece por ningún lado todavía», ha señalado.

La gente en Venezuela está esperando a ver en qué termina todo. Primiani, que ha insistido en que hace estas consideraciones a título personal, ha explicado que es el propio Maduro podría tener un papel fundamental para que las cosas terminasen bien. «Si dijese que se retiraba para evitar un derramemiento de sangre...», ha apuntado, recordando que la situación en Venezuela es muy delicada desde hace años. «Con lo de hoy creo que la situación se está empezando a romper», ha declarado Primiani.