El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Javier Milei, en el momento de depositar su voto. Afp

Baja la participación en unas elecciones que examinan la popularidad de Milei

Los comicios legislativos para renovar parte del Congreso y el Senado llegan a Argentina en plena crisis económica pese al apoyo financiero de Trump

T. Nieva

Domingo, 26 de octubre 2025, 21:37

Comenta

El 41,7% de los votantes argentinos registrados había depositado su papeleta en las elecciones legislativas hasta las 15.00 horas de este domingo, una ... participación seis puntos inferior a la de 2023 (48%) y también menor respecto de los comicios legislativos de 2021. Esta cita con las urnas sirve para renovar la mitad del Congreso y un tercio del Senado. A mitad de su mandato, el presidente del país, el ultraliberal Javier Milei, afronta un test clave sobre su popularidad. Pese al apoyo financiero de Donald Trump, que ha prometido invertir 40.000 millones de dólares en el país, la economía argentina sigue atenazada por la deuda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos noches a la intemperie tras caer por un terraplén de ocho metros: localizan al hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  2. 2 La autopsia confirma la muerte violenta del vecino de Barredos, en Laviana, que recibió una paliza
  3. 3 Muere un vecino de Barredos, en Laviana, horas después de recibir varios golpes en plena calle
  4. 4 El inquietante hallazgo de una pistola simulada en el exterior del hotel Reconquista, en Oviedo
  5. 5 Un cementerio de animales en la playa de San Lorenzo
  6. 6

    La amiloidosis, una enfermedad rara que «se puede diagnosticar y tratar cada vez mejor»
  7. 7 Ranking de Yantar: ¿dónde se come la mejor pizza en Asturias?
  8. 8 Los mayores de 70 años tendrán que renovar el DNI permanente
  9. 9 Herido un joven motorista en un accidente en una rotonda del centro de Blimea
  10. 10

    El proyecto del metrotrén a Cabueñes se encarece hasta 2,29 millones por el encargo de más estudios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Baja la participación en unas elecciones que examinan la popularidad de Milei

Baja la participación en unas elecciones que examinan la popularidad de Milei