Bolsonaro asegura que intentó quitarse la tobillera en un momento de «paranoia»

El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, alegó este domingo que intentó quemar la tobillera que controlaba el cumplimiento de su arresto domiciliario en un momento de « ... paranoia», según un documento de la corte suprema de justicia.

El exmandatario ultraderechista (2019-2022) fue condenado en septiembre a 27 años de cárcel por intento de golpe de estado contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tras perder los comicios en 2022.

Tras tres meses bajo arresto domiciliario, ingresó en prisión el sábado por riesgo de fuga después de que dañara parcialmente el aparato con un soldador. Bolsonaro aseguró que «tenía alucinaciones de que había algún dispositivo de escucha en la tobillera», las que achacó a «unos medicamentos». El expresidente manipuló el aparato con un soldador.

La audiencia de custodia realizada ratificó este domingo la orden de arresto preventivo y señaló que «no hubo ningún abuso o irregularidad» por parte de la Policía. Bolsonaro añadió «que no tenía ninguna intención de fuga y que no hubo ruptura de la correa» que ataba la tobillera a su cuerpo.