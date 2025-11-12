El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Presos en la megacárcel de El Salvador. Reuters

El calvario de los venezolanos en la megacárcel de Bukele: «Me empecé a ahogar con la sangre»

Un informe de Human Rights Watch y la ONG Cristosal sobre las decenas de ciudadanos deportados por EE UU a El Salvador revela «condiciones inhumanas», palizas «constantes» y episodios de violencia sexual

María Rego

María Rego

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:29

La megacárcel levantada por Nayib Bukele en El Salvador en su particular lucha contra los pandilleros se ha convertido en un modelo de referencia para ... otros países del entorno. Ecuador acaba de inaugurar la suya. Y en Colombia o Costa Rica hay propuestas para construir sus propias versiones. Sin embargo, lo que ocurre de muros para dentro del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) -el nombre oficial de la prisión salvadoreña- no es precisamente ejemplo para nadie, según revela un reciente informe de Human Rights Watch y la ONG Cristosal. El documento, publicado el miércoles, se centra en la experiencia de los 251 venezolanos que la pasada primavera llegaron a estas instalaciones tras ser deportados por EE UU y que «fueron sometidos a condiciones inhumanas» además de palizas y «otras formas de maltrato» a diario. El director les avisó a su entrada: «Llegaron al infierno».

