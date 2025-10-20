El centrista Rodrigo Paz se proclama nuevo presidente de Bolivia tras imponerse en la segunda vuelta

El centrista Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), es el nuevo presidente de Bolivia tras imponerse al exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga en ... la inédita segunda vuelta realizada este domingo. El vencedor se han hecho con el 54,61 % de los votos y con ello abre una nueva época en el país tras 20 años de gobiernos de izquierda del Movimiento al Socialismo (MAS).

El hijo del expresidente Jaime Paz Zamora agradeció el respaldo de los votantes y reconoció el gesto de su rival, Quiroga, quien aceptó los resultados. «Hoy no gana Rodrigo Paz, gana Bolivia. En democracia, todos ganamos», dijo en su primer mensaje tras conocer los resultados. Paz asumirá el poder en un contexto económico adverso, marcado por la falta de dólares, la escasez de combustibles y el encarecimiento de productos básicos, desafíos que definirán el inicio de su gestión.

Segíun informa la agencia EFE, en su discurso de victoria, Rodrigo Paz delineó las primeras prioridades de su Gobierno: abrir Bolivia al mundo, reconstruir la confianza interna y encarar una crisis económica que ha golpeado con fuerza a los hogares bolivianos. «Hay que abrir Bolivia al mundo, retomar un rol que perdimos geopolíticamente y geoeconómicamente en las dos últimas décadas», afirmó, al agradecer los mensajes de felicitación enviados por varios presidentes de la región y el respaldo expresado por Estados Unidos a través del vicesecretario de Estado, Christopher Landau.