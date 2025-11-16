El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

De los ocho candidatos, son en realidad cuatro los que aspiran a la presidencia y solo dos pasarán a la segunda vuelta de diciembre. EFE

Chile busca al sucesor de Boric con la seguridad como máxima preocupación

La comunista Jeannette Jara lidera los sondeos para la primera vuelta de las presidenciales, que se celebra hoy con una derecha dividida

Alin Blanco

Alin Blanco

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:07

Comenta

Chile elige este domingo presidente y las encuestas indican que la batalla se reduce a la exministra de Trabajo, la comunista Jeannette Jara, y un ... abogado ultraderechista, José Antonio Kast, al que otros dos aspirantes le pisan los talones. A pesar de las posturas y valores opuestos de los favoritos, en su campaña los dos han abordado las mismas cuestiones: la seguridad, la economía y la migración.

