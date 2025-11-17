El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La comunista Jara y el ultraderechista Kast se disputarán la presidencia de Chile

La candidata de una lista de partidos de izquierda gana por un pequeño margen al republicano y el ganador se decidirá en una segunda vuelta

T. Nieva

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:44

Comenta

La izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast competirán por la Presidencia de Chile en una segunda vuelta el 14 de diciembre. Con ... el 70% de los sufragios escrutados en las elecciones presidenciales del país, la exministra comunista de Gabriel Boric y cabeza de una lista unitaria de partidos de izquierdas obtiene un 26,6% de los votos, mientras que el exdiputado ultracatólico logró un 24,2%.

