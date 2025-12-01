El conservador Nasry Asfura, favorito de Trump, lidera el recuento electoral en Honduras

En un complejo escrutinio electoral, lento, pletórico de tensiones entre los candidatos, el conservador Nasry Asfura encabeza el recuento de votos posterior a las elecciones ... en Honduras. Con un 34,25% de las papeletas revisadas, el Consejo Nacional Electoral ha informado que el candidato del Partido Nacional se impone con un 40% de apoyos frente a sus directos rivales: Salvador Nasralla, con el 38,7% de papeletas, y Rixi Moncada (19,6%).

Aunque todavía es pronto para determinar al ganador de los comicios, el hecho de que la mayoría de los apotos los copen dos aspirantes de conservadores apunta a un cambio de ciclo en el Gobierno de Honduras tras el mandato de la izquierdista Xiomara Castro. Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación, se descuelga cada vez más a medida que avanza el recuento.

La disputa queda entre dos conservadores: el Partido Nacional y el Partido Liberal. Los dos son de la apetencia de Estados Unidos, que ha tenido una influencia clara en estas elecciones. Mientras su fuerza aeronaval permanece desplegada frente a las costas de Venezuela, el republicano Donald Trump mostró esta semana su preferencia por Nasry Asfura e incluso anunció que el país centroamericano podría verse beneficiado por la ayuda de EE UU en caso de una victoria de la derecha, «Quien defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura», remachó Trump en un mensaje donde mostraba su repudio a una posible Honduras de izquierdas que él comparaba con Cuba, Nicaragua o Venezuela.

El Partido Nacional ya estuvo al frente del Ejecutivo entre 2010 y 2022. Ese año, las denuncias de corrupción y supuesta vinculación con el narcotráfico acabó con su poder y llevó al expresidente Juan Orlando Hernández al banquillo de los acusados en un tribunal de Nueva York. Hernández lidero el Ejecutivo entre 2014 y 2022, cuando se descubrieron sus conexiones con las redes de la droga. Sentenciado a 45 años de cárcel por facilitar el envío de 500 toneladas de cocaína a EE UU, Trump anunció esta semana pasada que piensa indultarle en breve, a la par que expresaba su respaldo electoral al heredero del partido, Asfura. Lo curioso de todo el caso es que el inquilino de la Casa Blanca asegura mantener este apoyo como parte de su campaña contra el impero del tráfico de drogas latinoamericano.

En cualquier caso, EE UU ha hecho suyas estas elecciones. La congresista republicana María Elvira Salazar ha dicho este lunes que «la izquierda comunista ha sido aplastada en Honduras». «Mientras se siguen contando los votos, una cosa ya es clara: el pueblo hondureño rechazó contundentemente el socialismo y decidió unirse al sueño de un continente libre, próspero y democrático», ha declarado en la res social X. Su alegato es muy parecido al del presidente argentino, Javier Milei, quien el domingo defendió que Asfura es el «candidato que mejor representa la oposición a los tiranos de izquierda».