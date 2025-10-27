El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La motosierra no estaba gripada

Daniel Reboredo

Daniel Reboredo

Historiador y analista

Lunes, 27 de octubre 2025, 21:06

Las elecciones legislativas argentinas del pasado domingo han vuelto a ser un plebiscito sobre el país que quieren sus ciudadanos. Y estos han decidido, quizá ... sorpresivamente, que lo que muchos analistas manifestaban sobre la avería de la motosierra de Milei no era cierto, o puede que dichos analistas no contaran con el combustible extra que el rescate de EE UU va a aportar a la maquinaria del falso libertario. Tras los inesperados resultados y el triunfo electoral, el presidente se regocijó con su victoria, prometió profundizar las reformas (educativas, laborales y de jubilación) que considera necesarias para recuperar la supuesta grandeza del país que él sitúa cien años atrás y, lanzó el anzuelo a políticos vinculados al antiguo «macrismo» para conseguir su apoyo y de esta forma reemplazar a ministros y otros cargos que renunciaron para escapar de unos resultados electorales que auguraban desastrosos.

