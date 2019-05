«Esta debe ser la definitiva, de aquí ya no hay retorno» La concentración de venezolanos residentes en Asturias, en el parque de los Pericones. / JOAQUÍN PAÑEDA Una treintena de venezolanos residentes en Asturias se concentra en apoyo al alzamiento liderado por GuaidóAunque es preferible que la situación se resuelva de forma interna, según explican, «si hay apoyo de fuera será bien recibido» ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Jueves, 2 mayo 2019, 02:20

La diáspora venezolana en Asturias comienza a movilizarse en apoyo a sus compatriotas. Apenas unas horas después del alzamiento de Guaidó y López, en el que llamaron a militares y civiles a tomar las calles para derrocar a Maduro, una treintena de venezolanos afincados en el Principado se concentraron en el parque de los Pericones, en Gijón, para mostrar su apoyo a la revuelta. El portavoz de los manifestantes, Víctor Pedráñez, destacó en la mañana de ayer que el primer objetivo de la hoja de ruta marcada por Guaidó pasa por «iniciar el cese de la usurpación, dar lugar a un Gobierno de transición y después convocar unas elecciones libres».

Pedráñez, portavoz de Venezolanos Sin Fronteras y coordinador en Asturias de Voluntad Popular -el partido dirigido por Leopoldo López y Juan Guaidó-, instó a la comunidad internacional a dar apoyo al alzamiento de Guaidó siempre y cuando la fuerza interna de la oposición no sea suficiente como para derrocar a Maduro. «El fin de la usurpación siempre pretendimos que fuera de dentro hacia afuera. De todas formas, si hay apoyo de fuera es bien recibido, ya que este es un Gobierno de criminales y narcotraficantes, y estos no salen por las buenas, hay que enfrentarlos», afirmó.

En relación a los disturbios de las últimas horas, Pedráñez lamenta el número de heridos y detenidos así como «que haya tanquetas que persigan a manifestantes para atropellarlos». «Más de cincuenta heridos, sesenta detenidos... era de prever. Este régimen pretende morir matando y esperamos sinceramente que no suceda», concluye.

También acudió a la concentración la presidenta de Amigos de Venezuela en Asturias, Amalia Tarano. La situación, según narra, se está sobrellevando «muy mal», ya que, desde la entidad, «nos encargamos de enviar ayuda humanitaria a nuestro país desde hace años y hemos visto empeorar la situación día a día». El contacto con los familiares que siguen viviendo en el país latinoamericano, según añade, es constante. Aunque el día después de que Guaidó llamase al alzamiento parece haber estancado la revuelta, Tarano dice estar confiada en el derrocamiento de Maduro. «Esta tiene que ser la definitiva, de aquí no hay retorno».

De cara a los próximos días, y a la espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos y la suma de apoyos por parte de ambos bandos, Tarano muestra su deseo de que «se llegue cuanto antes al final del proceso con el menor número de víctimas posible».

Kimberly Quintero, de 15 años, acudió junto a su abuelo a la concentración a raíz de la «desesperación» que le genera el conflicto que se vive en su país de origen. «Mi madre está allí, yo me he venido con mis abuelos. Todo esto lo veo con desesperación, ya que pienso que mi familia sigue allí mientras yo estoy bien en Asturias. Hablé con mi madre, participó en la manifestación contra Maduro y me dijo que las cosas están fatal. Que hay heridos y que la situación está terrible», afirma la joven.

Emigrante retornada

Belén Ordóñez, asturiana que emigró hace décadas a Venezuela y regresó a causa del conflicto político, también acudió a la concentración. «La situación es terrible. Llevo tres años aquí, pero echo mucho de menos Venezuela. Estoy en contacto con ellos y me dicen que lo están pasando muy mal», explica.

Desde el Centro Asturiano de Caracas, por otro lado, confirman que la entidad permaneció cerrada el pasado lunes por «medidas de seguridad». Ayer ya abrió sus puertas al público con «limitaciones» en algunos servicios.