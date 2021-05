Duque amenaza con más mano dura El presidente colombiano amaga con el uso de la fuerza para acabar con los bloqueos en las autopistas que impiden la entrada de comida y medicamentos Destrozos causados en la localidad colombiana de Yumbo. / EFE DAGOBERTO ESCORCIA Bogotá Martes, 18 mayo 2021, 20:55

Nada pinta bien en Colombia a corto plazo. El diálogo entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro (CNP) es una conversación entre sordos mientras los principales líderes políticos se enzarzan en una guerra de declaraciones y Gustavo Petro, aspirante a gobernar el país el próximo año, cree que se puede estar al borde de un golpe de Estado.

El acuerdo parece lejano. El Gobierno no cede a las exigencias de los líderes sindicales y sociales, que mantienen su postura y la convocatoria de un paro que ya dura veinte días. Las manifestaciones en las calles y las noches de disturbios en distintas ciudades del país tampoco cesan.

Mientras, el presidente del país, Iván Duque, envía un mensaje claro y contundente. Amenaza con la fuerza pública: «Hemos dado instrucciones a todos los niveles de la Fuerza Pública para que en los territorios con alcaldes y gobernadores desplieguen su máxima capacidad para que, dentro de la proporcionalidad y dentro del estricto cumplimiento de los derechos humanos, recuperemos la movilidad».

Las palabras de Duque son interpretadas por sus opositores como las de un presidente que no acaba de estar conectado con la realidad del país. En este sentido la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que ha dado positivo por Covid-19, no dudó en responder al máximo mandatario de forma rotunda. A su modo de ver, la profunda situación de crisis social y económica que vive Colombia «no se desbloquea con la fuerza pública ni los antidisturbios, ni con bloqueos y vandalismo. Eso sólo se supera con concertación social y política con los jóvenes, el Comité del Paro, el Gobierno y todas las fuerzas políticas en el Congreso». De igual manera, López añadió que «concertar tiene riesgos políticos, pero no hacerlo tiene riesgos violentos».

La utilización de la fuerza pública por parte del Gobierno intenta acabar con los bloqueos en las principales vías y autopistas del país, en unas partes tomadas por vándalos, en otras por jóvenes manifestantes, que impiden la entrada de alimentos y otros artículos de primera necesidad como medicinas y gasolina.

Gustavo Petro, principal opositor a Duque, ha convocado para hoy una nueva concentración en todo el país que ha sido rechazada por la alcaldesa de Bogotá: «Lo que viene es más pobreza si esa movilización que usted convoca no acaba en una mesa de concertación que le dé salidas reales y pacíficas a la juventud». López invitó al hombre que aspira a gobernar Colombia a partir del 2022 a que no evada esta responsabilidad. Petro, por su parte, no se quedó callado: «La invito a defender la democracia. Lo que viene es un golpe de Estado».

Vías cerradas

Al mismo tiempo, otras voces congresistas se muestran de acuerdo al señalar que al presidente Duque le está faltando carácter porque «las vías de abastecimiento de un país no pueden estar cerradas 15 o 20 días».

El Comité de Paro y el Gobierno se volverán a sentar para dialogar en busca de acuerdos que acaben con esta situación mañana. La nueva cita tendrá lugar después de que el lunes representantes del Ejecutivo no accedieran a las exigencias de los organizadores de las protestas, que habían exigido a Duque condenar «de manera explícita y contundente los abusos de la fuerza pública» y reconocer su «responsabilidad» en agresiones durante las manifestaciones, entre otras demandas.

El Comité del Paro también exige «retirar (de las calles) al Ejército» y al escuadrón antidisturbios, denunciado por varias organizaciones internacionales de derechos humanos y países como Estados Unidos por abusos durante las movilizaciones, en las que han muerto más de 40 personas. Decepcionados, lamentaron que en la última reunión el Gobierno rechazara «todas» las reivindicaciones que habían planteado. «Y lo más grave, mezclan daños de las cosas, con daños a las personas»,