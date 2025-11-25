El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo En directo: los actos por el 25N en Asturias
Viajeros varados viajeros en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, en Caracas, tras suspender sus vuelos varias compañías. EFE

España se suma a Alemania y desaconseja viajar a Venezuela

El Ministerio de Exteriores pide desplazarse al país latinoamericano solo en caso «necesario» tras las cancelaciones de vuelos de más de media docena de aerolíneas

I. Ugalde

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:01

Comenta

El aislamiento mundial de Venezuela tras las últimas amenazas militares estadounidenses se ha agravado este martes al secundar España la decisión tomada a última hora ... del lunes por Alemania de desaconsejar a sus ciudadanos los viajes al país latinoamericano. En una nota emitida por el Ministerio de Exteriores que lidera José Manuel Albares, se insta a la población a evitar cualquier desplazamiento al territorio, «salvo que sea necesario» debido a «la actual situación de incertidumbre que ha generado la suspensión temporal de vuelos con destino o procedentes de Venezuela por parte de diversas compañías (Iberia, Air Europa, Turkish Airlines, Avianca, entre otras)».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  2. 2

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  3. 3 Este el restaurante de Asturias en el que se cocina el mejor pote asturiano
  4. 4 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  5. 5

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  6. 6

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  7. 7 A prisión tras sembrar la alarma entre menores y conductores de Avilés: ocho delitos en menos de un mes
  8. 8

    Triana Martínez disfruta ya de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  9. 9 ¿Cuándo se encienden las luces de Navidad en Gijón, Oviedo y Avilés?
  10. 10 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio España se suma a Alemania y desaconseja viajar a Venezuela

España se suma a Alemania y desaconseja viajar a Venezuela