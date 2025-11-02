El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Bomberos trabajan en la extinción del incendio en el supermercado de la ciudad mexicana de Hermosillo. EFE

Una explosión en un supermercado del norte de México deja 23 muertos

Las autoridades apuntan que el suceso ocurrido en una tienda de la cadena Waldo's habría sido «accidental»

T. NIeva

Domingo, 2 de noviembre 2025, 21:28

Comenta

La explosión en un supermercado de la cadena Waldo's dejó este domingo 23 muertos, «entre ellos varios menores de edad», y 11 heridos en ... la ciudad mexicana de Hermosillo, ubicada en el norteño Estado de Sonora. Así lo informó en un vídeo el gobernador de la región, Alfonso Durazo, quien precisó que los lesionados están siendo atendidos en diferentes hospitales de la localidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heroico rescate en Gijón: la Policía Local saca inconsciente a una mujer de su piso incendiado en Ceares
  2. 2 Maribel Vilaplana sale del hospital tras una crisis de ansiedad
  3. 3 Salud intensifica su guerra contra la gripe: estos son los puntos donde te puedes vacunar sin cita previa en Asturias
  4. 4 Susto en Gijón al incendiarse la cocina de un restaurante en Fomento
  5. 5 Toca la Primitiva en Asturias: el sorteo deja casi 50.000 euros en la región
  6. 6

    El Ayuntamiento de Gijón comprará La Isla por una cifra millonaria para ampliar el Jardín Botánico Atlántico
  7. 7 Herida una madre y su hijo de dos años en un accidente en la autopista el Huerna
  8. 8

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  9. 9 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  10. 10 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Una explosión en un supermercado del norte de México deja 23 muertos

Una explosión en un supermercado del norte de México deja 23 muertos