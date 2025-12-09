El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Juan Orlando fue detenido por la Policía hondureña en 2022 y extraditado a Estados Unidos para ser juzgado. EFE

La Fiscalía de Honduras ordena detener al expresidente Orlando tras su indulto por Trump

El departamento, que se declara harto de «los tentáculos de la corrupción», reactiva una antigua causa por lavado de dinero y fraude, y pedirá la extradición del exmandatario si se refugia en EE UU

M. Pérez

Martes, 9 de diciembre 2025, 09:17

Comenta

El fiscal general de Honduras, Johel Antonio Zelaya Álvarez, ha ordenado la detención del expresidente Juan Orlando Hernández, indultado la semana pasada por Donald Trump, ... pese a las imputaciones existentes en su contra por facilitar el contrabando de grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos. El departamento emitió una circular internacional para capturar al exdirigente durante la noche del lunes tras considerar que «los tentáculos de la corrupción» y las «redes criminales» han «marcado profundamente la vida de nuestro país», según un mensaje del propio Zelaya en la red social X.

