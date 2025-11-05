El gobernador de Río de Janeiro defiende el operativo policial en dos favelas ante el Supremo

El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, ha justificado ante el Tribunal Supremo de Brasil la operación policial contra el Comando Vermelho desarrollada la ... pasada semana en dos barrios de favelas que se saldó con más de 120 muertos. La actuación fue, a su juicio, «proporcional» ya que las fuerzas de seguridad «en muchas ocasiones están en desventaja ante grupos criminales de perfil paramilitar».

Castro defiende el operativo, el más sangriento en la historia del Estado de Río de Janeiro, en un informe de veinte páginas remitido al Supremo donde se centra en la peligrosidad de los grupos armados que controlan las favelas. La Policía, pone como ejemplo, fue recibida por 500 hombres con «armamento restringido» en la controvertida intervención. Todos los fallecidos, sin embargo, pertenecían al Comando Vermelho, «lo que indica que la actuación policial se limitó en exclusiva a este grupo», sostiene.

El gobernador de Río de Janeiro se aleja del discurso del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que tachó lo ocurrido de «matanza» y «desastroso». Castro celebra los resultados de la actuación y achaca la gran cantidad de víctimas a la reacción violenta de los vecinos de las dos favelas, donde más de un centenar de personas acabaron detenidas y fueron incautadas 118 armas de todo tipo y una tonelada de droga. Hasta 2.500 efectivos de la Policía participaron en la intervención.

El actual jefe del Estado de Río de Janeiro llegó al poder a mediados de 2021 y desde entonces se han llevado a cabo cuatro -incluido este- de los operativos más sangrientos en la historia de la región. Sólo unos días después de asumir el cargo se produjo la masacre de Jacarezinho (25 muertos) y un año más tarde ordenó la intervención de Vila Cruzeiro (otros 23 fallecidos).