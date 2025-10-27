El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La tormenta tropical Melissa dejó cuatro muertos tras pasar por Haití y República Dominicana. AFP

El huracán 'Melissa' sube a categoría 5 y amenaza con arrasar Jamaica

La isla se prepara para recibir el impacto de un fenómeno al que nunca se ha enfrentado, con vientos de 260 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y mareas ciclónicas

Alin Blanco

Alin Blanco

Lunes, 27 de octubre 2025, 16:49

Comenta

El huracán 'Melissa' amenaza Jamaica. El Gobierno ha advertido a miles de personas para que evacúen las comunidades costeras y otras zonas, como gran parte ... de la capital, Kingston, ante lo que se considera un «impacto catastrófico» como nunca se ha registrado en el país. Hay 881 refugios habilitados en todo el territorio, aunque la mayoría de los pobladores prefiere arriesgarse y quedarse en sus propiedades. Desde este domingo, miles de vecinos llenan sacos de arena en la playa para formar diques y aseguran los tejados de sus casas, mientras las autoridades continúan los llamamientos para que se desplacen a lugares más seguros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma la muerte violenta del vecino de Barredos, en Laviana, que recibió una paliza
  2. 2 Los mayores de 70 años tendrán que renovar el DNI permanente
  3. 3 Dos noches a la intemperie tras caer por un terraplén de ocho metros: localizan al hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  4. 4 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  5. 5 Sporting de Gijón 1-0 Zaragoza | El fortín de El Molinón resiste al Zaragoza
  6. 6 Saltan chispas entre Vinicius y Lamine Yamal
  7. 7 Asturias simulará este miércoles una catástrofe: así sonarán las sirenas de emergencia en 14 presas
  8. 8

    Monte de Piedad de Gijón: de casa de empeño a hotel boutique
  9. 9 Ofrecía una vivienda protegida como alquiler turístico en Nuevo Roces, en Gijón
  10. 10 Fallece en Oviedo la comerciante María Elvia Clemente, hermana de Fina, con sólo dos días de diferencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El huracán 'Melissa' sube a categoría 5 y amenaza con arrasar Jamaica

El huracán &#039;Melissa&#039; sube a categoría 5 y amenaza con arrasar Jamaica