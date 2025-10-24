El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Gustavo Petro, presidente de Colombia, saluda a unos militares. Afp

EE UU sanciona a Petro y su familia por no combatir el tráfico de drogas

El presidente colombiano critica duramente los ataques a las narcolanchas mientras el Tesoro le acusa de hacer florecer la producción de cocaína e inundar el territorio estadounidense

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Viernes, 24 de octubre 2025, 21:37

Comenta

El Gobierno de Donald Trump escaló este viernes la tensión con Colombia al anunciar sanciones contra el presidente, Gustavo Petro, y su familia acusándolos de ... apoyo al narcotráfico. Petro ha sido muy crítico con los ataques de EE UU a narcolanchas en el Caribe, lo que derivó en dos incursiones a embarcaciones en el Pacífico colombiano y acusaciones de narcoterrorismo, que ahora se materializan con sanciones personales y previsiblemente traerán también la congelación los fondos que se destina a la lucha contra el narcotráfico en ese país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

