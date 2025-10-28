El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Dos ciudadanos aguardan la tormenta en una escuela convertida en refugio

Dos ciudadanos aguardan la tormenta en una escuela convertida en refugio EFE

Jamaica contiene el aliento ante la llegada del huracán más grande del mundo

Las autoridades urgen a la evacuación mientras 'Melissa' avanza con vientos de 280 kilómetros por hora y obliga a EE UU a retirar sus buques de guerra desplegados contra el narcotráfico en el Caribe

M. Pérez

Martes, 28 de octubre 2025, 07:44

Comenta

Jamaica, y los jamaicanos de todo el mundo, contienen el aliento ante la llegada a la isla caribeña del huracán más potente del mundo. 'Melissa', ... un temporal de categoría 5, avanza hacia el país con vientos portentosos que superan los 280 kilómetros por hora y lluvias que pueden dejar caer hasta cien litros por metro cuadrado. Estados Unidos, pese al cierre gubernamental, ha puesto a todos sus meteorólogos y empleados del Centro Nacional de Huracanes a monitorizar este fenómeno mientras la ONU y otras organizaciones internacionales se encuentran en máxima alerta ante la posible necesidad de movilizar grandes cantidades de ayuda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  3. 3 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»
  4. 4 Grave accidente laboral en una mina de Tormaleo: un joven de 20 años resulta herido tras volcar un dúmper
  5. 5 Fallece en Oviedo la comerciante María Elvia Clemente, hermana de Fina, con sólo dos días de diferencia
  6. 6 Asturias simulará este miércoles una catástrofe: así sonarán las sirenas de emergencia en 14 presas
  7. 7 Ratifican la condena del kamikaze ebrio de Ribera de Arriba, quien condujo «con un absoluto desprecio por la vida»
  8. 8 Unidad vecinal en Barredos para despedir a Cristino Prendes: «Ha sido una partida muy violenta»
  9. 9 Un hombre resulta herido en una pierna cuando trabajaba con una desbrozadora en un monte en Ibias
  10. 10 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Jamaica contiene el aliento ante la llegada del huracán más grande del mundo