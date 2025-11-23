El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Al Sporting se le terminan las excusas
José Jerí, presidente interino de Perú. EFE

Jerí no descarta asaltar la Embajada de México para detener a Chávez por el intento de golpe de Estado

Hace tres semanas que la exministra Betssy Chávez recibe asilo político por el país norteamericano

E. C.

Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:40

Comenta

El presidente interino de Perú, José Jerí, afirmó este domingo que «si se tiene que entrar a la Embajada de México en Lima para detener ... a la exprimera ministra Betssy Chávez –quien está procesada por el intento fallido de golpe del Estado liderado por el expresidente Pedro Castillo– se hará».

