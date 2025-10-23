El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha hecho el anuncio de su candidatura a la reelección de visita oficial en Indonesia. AFP

Lula confirma que aspirará a un cuarto mandato en las elecciones brasileñas de 2026

El mandatario, que el próximo octubre cumplirá 80 años, dice contar con la misma energía que cuando tenía 30

T. Díaz

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:41

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó este jueves que se presentará a la reelección en los comicios de octubre de 2026. ... Así lo ha confirmado en una declaración a la prensa en el marco de su visita de Estado a Indonesia. «Voy a disputar un cuarto mandato en Brasil», le dijo a su homólogo indonesio Prabowo Subianto, al término de una reunión bilateral en Yakarta, según el discurso divulgado por la Presidencia del país sudamericano.

