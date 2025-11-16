El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un grupo de manifestantes, durante los incidentes frente al Palacio Nacional de México. Ep

Los mexicanos toman las calles hartos de la corrupción política y la violencia del narcotráfico

Convocada por la generación Z y apoyada por personas de todas las edades, la protesta en la capital acaba con 120 heridos y 20 detenidos

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:34

En 2024, se registraron 33.241 homicidios en México. Los índices de violencia sexual contra la mujeres asustan. Las desapariciones aumentan, igual que la extorsión. ... Las bandas del narcotráfico campan a sus anchas... Y el pasado 1 de noviembre el alcalde de Uruapán, Carlos Manzo, fue asesinado por sicarios. Era uno de los pocos políticos que se había enfrentado de cara al crimen organizado. «Fue la gota que derramó el vaso», dijo uno de los miles de participantes en las manifestaciones convocadas el sábado en 50 ciudades por la generación Z (menores de 28 años) contra la inseguridad, la corrupción de los partidos políticos y el Gobierno de Claudia Sheinbaum. La concentración de la capital, de 17.000 personas según fuentes oficiales, acabó con incidentes frente al Palacio Nacional: más de 120 heridos, la mayoría policías, y 20 detenidos.

