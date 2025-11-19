El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Gustavo Petro. AFP

Las polémicas facturas de Petro: marcas de lujo, Zara y un club de striptease en Portugal

El presidente colombiano publica sus gastos para demostrar a Trump que no tiene vínculos con el narcotráfico, pero revela una serie de controvertidos pagos en sus cuentas

María Rego

María Rego

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:55

Comenta

Gustavo Petro se ha empeñado en demostrar a Donald Trump que no tiene vínculo alguno con el narcotráfico y que su decisión de incluirle en ... la llamada lista Clinton –una especie de registro de personas y entidades con lazos con las drogas o el crimen organizado– fue un absoluto error. Tal es el interés del presidente colombiano en limpiar su imagen que esta semana decidió publicar sus gastos personales desde que llegó al poder hace tres años. Lo cierto es que en sus cuentas no aparece ningún rastro sospechoso de haber hecho negocios con los narcos, pero revelan otros movimientos que han provocado un auténtico terremoto en el país latinoamericano. Entre los pagos hay compras en firmas de lujo durante sus viajes por Estados Unidos y Europa y una factura de un club de striptease en Portugal. La demostración de transparencia se le ha vuelto en contra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asaltan otros tres chalés en Gijón, uno de ellos con una mujer mayor dentro
  2. 2 El Chaflán, de Gijón, reabre con la «esencia de siempre» y cachopos descapotables
  3. 3

    Un quinto sin ascensor bloquea el tratamiento de cáncer de Pablo en Gijón: «Es triste que su salud dependa de un piso»
  4. 4 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  5. 5

    El Ayuntamiento de Gijón restaurará la piscina y las pistas polideportivas de la Universidad Laboral
  6. 6 Un camión vuelca de madrugada en una calle de Oviedo y corta cuatro carriles
  7. 7 Almeida se despide: «Me voy con los deberes hechos y la conciencia tranquila»
  8. 8

    Oscar Cortés, una operación a estudio para el Sporting de Gijón
  9. 9

    La compraventa de vivienda cae en Asturias lastrada por la menor oferta y la subida de precios
  10. 10 Dos intoxicados por inhalar monóxido de carbono en una casa en un pueblo de Tineo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las polémicas facturas de Petro: marcas de lujo, Zara y un club de striptease en Portugal

Las polémicas facturas de Petro: marcas de lujo, Zara y un club de striptease en Portugal