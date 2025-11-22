El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jair Bolsonaro. AFP

La Policía de Brasil detiene al expresidente Jair Bolsonaro de forma preventiva

El exmandatario ultraderechista fue condenado a 27 años por un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022

T. Nieva

Sábado, 22 de noviembre 2025, 11:36

Comenta

La Policía Federal de Brasil ha detenido este sábado de forma preventiva al expresidente Jair Bolsonaro, que se encontraba en arresto domiciliario por incumplir una ... serie de medidas cautelares tras ser condenado por un intento de golpe de Estado. La Corte Suprema brasileña ha decretado la prisión preventiva de Bolsonaro para «garantizar el orden público» después de que el exmandatario haya intentado romper la tobillera electrónica que controlaba sus movimientos para fugarse durante una manifestación convocada frente a su casa por uno de sus hijos. El dictamen del Alto Tribunal es lo que ha llevado a los agentes a acudir este sábado a la residencia del líder ultraderechista, ubicada en Brasilia, para su arresto.

