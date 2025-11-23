El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Al Sporting se le terminan las excusas
El presidente ruso, Vladímir Putin, en una reunión en el Kremlin. EFE

Putin aprovecha las tensiones con EE UU para sumar aliados en Latinoamérica

El Gobierno ruso se apoya en el descrédito creciente hacia Washington para trazar un acercamiento a países como Colombia, México, Brasil y Chile

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:09

Las palabras y decisiones de Washington no gustan en Latinoamérica. La retórica y acciones agresivas contra Venezuela despiertan temor entre los países de la región. ... Colombia es uno de los que ve con más recelo a la potencia estadounidense por haber recibido también amenazas. El país caribeño ya amagó con renunciar a su estatus de socio global de la OTAN y anunció también la suspensión del intercambio de inteligencia con EE UU. Moscú observa todo lo que sucede en el continente americano con sumo interés pues las tensiones podrían ayudarle a conseguir nuevos amigos en esta parte del mundo. Tras tener ya de su lado a Venezuela, Cuba y Nicaragua, Bogotá sería un aliado relevante para el Kremlin.

