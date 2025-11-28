El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pete Hegseth habla con las tropas en el portaaviones 'USS Gerald Ford' estacionado frente a Venezuela. X

Trump advierte que los ataques terrestres en Venezuela pueden comenzar «muy pronto»

El presidente de EE UU sugiere pasar a una nueva fase militar tras los bombardeos a narcolanchas mientras Maduro ordena a la fuerza aérea mantenerse «alerta y lista» para responder a una «agresión»

M. Pérez

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:57

El presidente de EE UU ha anunciado que los ataques militares contra el narcotráfico en Venezuela podrían comenzar «muy pronto» por vía terrestre. Donald Trump ... sugirió esta posibilidad este jueves, durante un acto de Acción de Gracias con miembros del ejército, como parte de nuevas medidas para combatir el tráfico de drogas procedente del Caribe a Estados Unidos, después de los sucesivos bombardeos a narcolanchas que ya han causado al menos 83 muertes.

